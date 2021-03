Itt a jövő SIM-kártyája, amit már kézbe sem kell venni, csak letölteni (x)

Az informatikai szaknyelvben elterjedt rengeteg „e”-jelzős elektronikus dolog miatt sokan feltételezik először, hogy az eSIM talán egy „elektronikus” SIM-et jelent. Valójában az embedded, azaz „beépített” kifejezésre utal az előtag, mivel ez a fajta kártya már nem igényli az áramkörökkel ellátott lapocskát.

Az előrejelzések szerint két év múlva az eSIM lesz az elsődleges kártyamegoldás. 2025-re már 80 százalék lesz a részaránya az ilyen készülékeknek az új értékesítéseknél, és ebben az évben már 2 milliárd eSIM-et használó készülék (a telefon mellett tablet, router, laptop, okosóra, ipari kamera, autó stb.) lehet forgalomban.

A hazai szolgáltatók közül, jelenleg csak a Magyar Telekomnál elérhető ez a megoldás. A bevezetésre 3 évvel ezelőtt került sor. A vállalat azóta is azon dolgozik, hogy az átállás folyamata gördülékenyebb legyen, és egyre több ügyfele számára legyen elérhető ez a megoldás.

Büszkék vagyunk rá, hogy elsőként hozhattuk el az eSIM technológiát a hazai piacra. A Telekom márka küldetése, hogy a digitalizáció segítségével lehetőséget biztosítsunk a mindennapokban történő szintlépéshez. Jó példa erre az eSIM is. Használói a digitális világ új lehetőségei felé nyithatnak, hiszen amellett, hogy kényelmesen, otthonukból is aktiválhatják a szolgáltatást, akár telefonjuk nélkül mehetnek el például futni egy eSIM-es okosórával úgy, hogy közben is a hálózatunkhoz kapcsolódnak. Mindent megteszünk, hogy ezt a megoldást egyre szélesebb kör számára biztosítsuk. Így a technológia bevezetésén túl törekszünk arra is, hogy a Telekom kínálatában minél több eSIM képes készülék álljon ügyfeleink rendelkezésére.