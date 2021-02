Szexuális visszaélés a szlovák modellügynökségnél

Divatkarriert ígértek, a mit sem sejtő szülők pedig még fizettek is a kislányok „felkészítéséért”.

Szlovákiában, a nyitrai járásbeli Mojmírovce községben működtette modellügynökségét egy 49 éves férfi, 28 éves élettársával. A divat világában ígértek karriert kislányoknak, akiket azonban valójában saját vágyaik kielégítésére használtak – írja a Paraméter.

A jelek szerint 2010-től egészen 2019 végéig lényegében zavartalanul működhetett az ügynökség. Korábbi sajtóhírek szerint a nő szervezte be a 10 és 15 év közti kislányokat. A szülők mintegy 400 eurót (több mint 140 ezer forintot) fizettek a képzésekért.

Felkészítés helyett a nő leitatta a gyerekeket, és próbálta rávenni őket, hogy feküdjenek le a férfival és olykor vele is. Több lány arról számolt be, hogy a férfi szexuálisan kihasználta, néha meg is erőszakolta őket.

Egyelőre 25 áldozatáról tudnak, de a lányok szerint az elmúlt évek alatt valójában 100-nál is többen lehettek. A férfit 2019 decemberében letartóztatták, de élettársa szabadlábon védekezhet.

A férfit szexuális visszaéléssel, nemi erőszakkal, zsarolással, fiatalkorú megrontásával, a 28 éves nőt szexuális visszaéléssel, fiatalkorú megrontásával és tettestársként elkövetett nemi erőszakkal gyanúsítják. Az ügyészség jelenleg dolgozik a vádemelési javaslatán.