A „jövő republikánus sztárja” egy összeesküvés-elméleteket terjesztő képviselő, aki szerint Hillary Clinton kislányt erőszakolt meg

A demokratáknak elegük lett. Szerdán egy kaliforniai képviselő bejelentette, hogy indítványozni fogja a frissen képviselőnek választott republikánus Marjorie Taylor Greene felfüggesztését a képviselőházból. A politikus arról is ismert, hogy hisz a QAnon összeesküvés-elméletben, amely szerint a politikai és gazdasági elit tagjai egy pedofil sátánista gyerekgyilkos kannibál szektába tömörülnek, amely ellen Donald Trump titkos háborút folytat.

A homofób, transzneműeket gyűlölő, szélsőjobboldali „hazafias” fegyveres csoportokat és szervezeteket éltető, összeesküvés-elméleteket hirdető, antiszemita, muszlimgyűlölő és bevándorlóellenes nő 2019 márciusában jelentette be, hogy indul majd Georgia állam képviselőválasztásán, miután Trump-hívő aktivistaként nagyon népszerű lett. A közösségi oldalakon egyre több követőt gyűjtő Greene augusztusban végül meg is nyerte a republikánus előválasztást, miután Trumphoz köthető csoportok és a Republikánus Párt nagypénzű konzervatív támogatói is beálltak mögé.

Az pedig nem is volt kérdés, hogy nyer majd a 14. választókerületben, ami biztos republikánus körzetnek számít, egy demokrata politikusoknak ott gyakorlatilag semmi esélye a győzelemre. A Trump által „a jövő republikánus sztárjának” nevezett Greene-t még az is segítette, hogy demokrata ellenfele a választás előtt családi okokra hivatkozva visszavonult a versenytől, de anélkül is biztosan lehetett tudni, hogy győz majd.

Greene alig érkezett meg Washingtonba, máris botrányt kavart egy Twitter-bejegyzésével. Az akkor még csak megválasztott képviselő tavaly novemberben tett közzé egy videót a közösségi oldalán, ahogyan a hotelszobájában edz, mert, mint írta, a „demokraták zsarnoki uralma miatt” a fővárosban nem lehet nyitva egyetlen edzőterem sem. Egyúttal azt is követelte, hogy a mostanra már négyszázezer amerikai életét követelő járvány ellenére nyissanak ki mindent.

I work out everyday in a CrossFit gym that is open.

With people.

Gyms are small businesses that have been devastated by the government mandated shut downs.

In DC, NOTHING is open bc of Democrat tyrannical control.

So here’s my hotel room workout.

We must FULLY reopen! pic.twitter.com/oDsgGyhRvx

— Marjorie Taylor Greene 🇺🇸 (@mtgreenee) November 14, 2020