Összeesküvés-hívők rongáltak több berlini múzeumban, mert szerintük azok a sátánizmus fellegvárai

„A globális sátánista szcéna” középpontjának tartották, és ennek apropóján konteó-hívők megrongálták három berlini múzeum műtárgyait, írja a Guardian. A dolog még hetekkel ezelőtt, október 3-án történt, de csak most jelentek meg a német sajtóban a részletek: három múzeum legalább hetven műtárgya érintett az összehangolt támadásban, melyben valamilyen olajos anyaggal öntötték le a tárgyakat, köztük egyiptomi szarkofágot, kőszobrokat, festményeket. A három érintett múzeum a Pergamon Museum, az Alte Nationalgalerie és a Neues Museum, melyek a város központjában találhatóak, az ún. Múzeumsziget részei. A három múzeumot felügyelő alapítvány beszámolója szerint több műtárgy tartós károkat szenvedett. 2018-ban egyébként Görögországban már történt hasonló eset, két bolgár nő kente meg olajjal és mirhával az athéni Nemzeti Történelmi Múzeum tárgyait, mint kiderült, azért, mert a Szentírás szerint ezeknek az anyagoknak csodatévő tulajdonságaik vannak.

A rendőrség nyomoz, de nem hajlandó kommentálni a történteket, ugyanakkor a német lapok arra gyanakodnak, hogy az eseteknek közük van a koronavírus kapcsán fellángolt, a közösségi média sötétebbik zugában szárnyaló összeesküvés-elméletekhez, mely a vírustagadástól Angela Merkel emberáldozataiig terjednek. Ezen elméletek egyike szerint a Pergamon Múzeum a világ sátánistáinak központja, minthogy ott található a felújítás alatt álló Pergamon-oltár, amelyen a konteóhívők szerint maga Angela Markel mutat be emberáldozatokat a Sátánnak. Ezt a képtelen, ám kétségkívül szórakoztató elméletet többek között egy Attila Hildmann nevű vegánceleb (olyan értelemben, hogy a vegán receptjeivel lett híres) hirdeti, aki az ország egyik legnépszerűbb QAnon-konteósa lett az utóbbi hónapokban. A 444 rapid portréja alapján a török származású férfi, akit német nevelőszülők nevelték fel, magát „ultrajobboldali német nacionalistának”, tartja, nyíltan élteti Hitlert, vegán séfként szerzett hírnevét pedig elméletei terjesztésére használja már jó ideje, a járvány óta pedig egyre egyértelműbben. Szerinte a járvány a zsidók bosszúja a németek ellen, őket, naná, Soros György vezeti, Angela Merkel szabadidejébe pedig az is belefér, hogy kommunista diktátor, valamint Bill Gates bábja is legyen amellett, hogy sátánhívő, a Covid-elleni oltás pedig csak arra jó, hogy mikrochipet helyezzenek el a németek bőre alatt.

Kiemelt kép: Bernd von Jutrczenka/dpa