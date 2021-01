Biden rögtön kirúgja azt, aki tiszteletlenül bánik másokkal

Szerdán, hivatali eskütétele után nem sokkal az USA új elnöke virtuálisan iktatta be stábja egyes tagjait, és egyúttal beszédet is tartott arról, hogy mire számítsanak a munkájuk során. Az Axios beszámolója szerint Joe Biden nem köntörfalazott, amikor elmondta az elvárásait.

Biden hozzátette azt is, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy tisztelettel bánjanak vele, függetlenül attól, hogy ki honnan és milyen körülmények közül jött. „Ez nagyon hiányzott az utóbbi négy évből” – jegyezte meg Donald Trumpra utalva. Az elnök a szerdai Zoom-beszélgetésben felhívta a figyelmet arra is, hogy kormányzati alkalmazottként mindannyian az állampolgárokért fognak dolgozni.

Pres. Joe Biden delivers stern directive to his incoming staff: "I'm not joking when I say this: if you're ever working with me and I hear you treat another with disrespect… I promise you I will fire you on the spot." https://t.co/QEZob8dEL6 #InaugurationDay pic.twitter.com/EOUrYQggkO

— ABC News (@ABC) January 20, 2021