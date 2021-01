„Gyilkolni könnyebb, mint gondolnád, csak nem szoktál hozzá” – nagykorú lett Anglia legfiatalabb terroristája

A hazai nyilvánosságban nem hagyott különösebb nyomot, hogy 2019-ben a brit rendőrség letartóztatott egy terrorakciókat szövögető tizenhét éves fiatalt. Egy év elteltével a fiú és a családja hiába fellebbezett, nem tudták elérni a bíróságon, hogy a férfi anonim maradjon a nyilvánosság előtt, így aztán a világ megismerte Jack Reed nevét.

A tizennyolcadik születésnapját tavaly decemberben ünneplő Jack Reed jelenleg is a 6 év, 8 hónapos börtönbüntetését tölti, ezzel hivatalosan ő az Egyesült Királyság történetének legfiatalabban elítélt terroristája. A hónapok múltával egyre több részletre derült fény az ügyéből, ami végig vezet minket azon, miként lesz egy okos és tehetséges középosztálybeli kamaszból neonáci az internet segítségével.

Vicc

Jack és a családja Durhamban, egy Anglia északkeleti részén található kisvárosban élt rendezett családi körülmények között. Tanulmányait a helyi Johnstonban végezte, ami Anglia száz legjobb állami iskolájának egyike. Az ügyészek a tárgyalás során intelligens, olvasott, jó eszű gyereknek írták le, aki azonban a vallomások szerint ideje nagy részét a szobája rejtekében töltötte a laptopjával kettesben.

A családtagok beszámolója szerint Jack már egészen korán fogékonynak mutatkozott a közéleti témákra, és a jobboldali világnézet állt hozzá közel. Egy idő után azonban egyre gyakrabban tett látogatásokat szélsőjobboldali fórumokon, aminek következtében tizenhárom éves korától radikalizálódni kezdett. Olyannyira, hogy a fasiszta propagandát már nem csak fogyasztotta, de a készítésébe is beszállt, praktikus módon a Twitteren, ahol Mosely was right (Mosely-nak igaza volt) címmel nyitott egy azóta felfüggesztett fiókot. Az itt publikált, hihetetlen mennyiségű rasszista és homofób poszt végül a rendőrség figyelmét is felkeltette. Ki is mentek a Reed családhoz, ám a rögtönzött kihallgatás során a fiú azt mondta, csak viccből működteti a Twitter-fiókot, viccből tett közzé olyan gondolatokat, miszerint Hitler azért indította a második világháborút, hogy megvédje a német népet, és hogy Churchill egy háborús uszító volt.

Végül arra kötelezték, hogy részt vegyen egy fiataloknak szóló, radikalizáció-ellenes programon, ahova el is járt egy darabig, de kis idő múlva újra minden szabadidejét a szélsőjobboldali ideológiáknak szentelte.

Breivik és az Iszlám Állam

Pár hónap alatt olyan könyvtárat halmozott fel fasiszta írásokból, ami az ügyet végig kísérő szakértő szerint a korábban látottakat messze lekörözte. Bár a rendőröknek azt mondta, nem kell komolyan venni a tevékenységét a közösségi médiában, Jack hamarosan újabb, azóta szintén törölt Twitter-fiókot indított, még a korábbiaknál is durvább megnyilvánulásokkal. Közben, bár igazán nem vágyott társaságra soha, elkezdte kiépíteni a kapcsolati hálóját más szélsőséges fiatalokkal a hírhedt neonáci fórumokon, valamint megkezdte a saját küldetése előkészítését.

A tárgyaláson elhangzott, hogy Jack ekkor már hitt abban az – először Amerikában megjelent – elméletben, miszerint

a hozzá hasonló neonáciknak terrorcselekményeket kell végrehajtaniuk, hogy ezzel kiprovokáljanak egy faji háborút.

Ez utóbbit ugyanis elkerülhetetlennek gondolta, saját magára pedig úgy tekintett, mint aki segít felgyorsítani az eseményeket. Példaképként tekintett többek között a hallei zsinagóga elleni merénylet elkövetőjére, az El Paso-i és a christchurch-i terrorakciók elkövetőire, valamint a norvég tömeggyilkos Anders Breivikre, aki 2011-ben a norvég Munkáspárt ifjúsági szervezetének táborában gyilkolt meg 77 embert, többségében fiatalokat.

Breivik különösen nagy hatással volt rá, mert miután elolvasta a norvég elkövető személyes kiáltványát, hamarosan ő is megfogalmazta a sajátját, amelynek a következő címet adta: „Vihar 88: Kézikönyv az észszerű és gyakorlatias gerillaharcokhoz a durhami zsidókkal szemben”.

És hogy a gerillaharcok kapcsán nem a levegőbe beszélt, jelzi, hogy ettől kezdve nagy figyelmet fordított a házi készítésű bombák előállításának tanulmányozására, és az ezekhez szükséges alkotóelemek beszerzésére. Ennél már csak az megdöbbentőbb, hogy az Iszlám Állam lefejezős videóira is előszeretettel keresett rá, valamint az Al-Kaidától is igyekezett ötleteket meríteni, főleg olyanokat, miként lehet otthoni körülmények között halálos mérgeket összeállítani.

Jack ekkor még mindig csak alig tizenhét éves volt, de az internetes tevékenysége alapján neonáci ideológiák és a sátánizmus híve lett. A fasiszta fórumokon egyebek mellett a National Action nevű brit neonáci csoport több tagjával is kapcsolatba került. Talán épp közülük lehetett valaki, aki figyelmeztette, hogy ismét a rendőrség célkeresztjébe került, aminek hatására elkezdett megszabadulni a felhalmozott gyűjteményétől, annak ellenére, hogy a tervei már előrehaladott állapotban voltak. Végül 2019 végén az iskolából hazafelé menet tartóztatták le.

Nem maradhat névtelenül

Végül összesen hat terrorakció előkészítésével vádolták meg. Hogy ezek pontosan mik vagy kik ellen irányultak volna, nem derült ki, csak a durhami zsinagógát nevezték meg konkrétan, ami ellen bombamerényletet tervezett. Kiáltványa és a vágyott faji háború kiprovokálásának szándéka miatt elég valószínű, hogy a többi célpontot is szülővárosa közintézményei között kell keresni. Mindezek tükrében Jack Reedet 6 év és 8 hónap börtönbüntetésre ítélték.

Ügyében két dolog hozott új fordulatot:

Ismét vádat emeltek ellene kiskorú elleni szexuális bűncselekmény miatt. Közben pedig családjával együtt elvesztette azt a csatát, amelynek tétje az anonimitása megőrzése volt.

Előbbinél már ítélet is született a múlt hónapban:

Eredeti büntetésén túl további 18 hónapot kell ülnie, amiért több alkalommal szexuálisan zaklatott egy tizenhárom évesnél fiatalabb lányt.

A másik ügyben a családja nyújtott be keresetet, mert szerették volna elérni, hogy akkor se hozhassák nyilvánosságra a fiú nevét, ha 2020 december végén betölti a tizennyolcadik életévét és nagykorúvá válik. Azzal érveltek, hogy mind Jackre, mind a családra beláthatatlan negatív következményekkel járna, ha kiderülne, ő az a fiú, aki Nagy-Britannia legfiatalabb elítélt terroristájaként a börtönbüntetését tölti. Az orvosi jelentés szerint fiuk az autizmus néhány tünetét produkálja, ezért is bíztak abban, hogy sikerre vihetik az ügyet. Nem alaptalanul, hiszen az Egyesült Királyságban volt már példa arra, hogy bírósági döntés értelmében fiatalkorú elkövetők örök időkre névtelenek maradhattak: legutóbb 2016-ban hoztak ilyen ítéletet egy testvérpár ügyében, akik két másik gyereket kínoztak meg.

Jack 2020. december 24-én töltötte be a tizennyolcat, ám előtte egy nappal az ügyvédje kérvényt nyújtott be a bírósághoz, hogy ideiglenesen hosszabbítsák meg védence anonimitását, amíg nem születik végleges döntés a jövőbeli névtelenségéről. A remény nem tartott sokáig, a keresetet elutasították, az indoklás szerint a bíróságnak „nem állt hatalmában” változtatásokat eszközölni az ügyben, így semmilyen akadálya nem maradt annak, hogy a világ megismerje Jack Reed nevét.

Aki egyébként az őrizetbe vétele óta minden ellene felhozott vádat tagad. Ahogy az első, nem hivatalos kihallgatás alkalmával azt mondta, hogy csak vicc az egész, ezúttal is határozottan tagadta, hogy szélsőséges lenne. Elmondása szerint csak azért tetszelgett neonáci szerepben, hogy megbotránkoztassa a környezetét, de eszébe sem jutott, hogy a tervezett terrorcselekményeket végre is hajtsa. A védekezése ugyanakkor senkit nem győzött meg, mert a szavaival szemben ott álltak a fent említett bizonyítékok, amelyek csak egy kisebb részét képezik a nagy egésznek, amelyre az internetes tevékenységének aprólékos felderítése során bukkantak.

Amikor a fiút 2019-ben letartóztatták, két cetlit találtak a zsebében. Egyiken az egyik osztálytársát örökítette meg lefejezve, mert azt sejtette róla, hogy meleg, és ezért szerinte bűnhődnie kell. A másikon egy rövidebb eszmefuttatás volt olvasható, amitől az intézkedő rendőröket is kirázta a hideg.

Gyilkolni valószínűleg könnyebb, mint azt a paranoid elméd gondolja. Csak nem szoktál hozzá

– állt a papíron.

Jack Reedet 2019 novemberében ítélték el. Ha nem kerül elő vele szemben más vád, és a halmazati büntetését is leüli, 2027-ben szabadulhat. Akkor még mindig csak 25 éves lesz.