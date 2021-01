A britek már 3 millió embert beoltottak

A cél, hogy február 15-ig a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja megkaphassa a koronavírus elleni oltásnak legalább az első dózisát.

Elérte a 3 milliót a koronavírus ellen beadott oltások száma az Egyesült Királyságban – közölte csütörtökön Matt Hancock brit egészségügyi miniszter. A Twitteren közzétett rövid bejelentésében Hancock hozzátette azt is, hogy a brit kormány gyorsítja az oltási kampányt – írja az MTI.

Az Egyesült Királyságban december 8-án kezdődött az országos oltási kampány, és a meghirdetett cél az, hogy őszre a teljes felnőtt lakosság részesüljön a koronavírus elleni vakcinában, február 15-ig pedig a legveszélyeztetettebb lakossági csoportok mindegyik tagja az oltásnak legalább az első dózisát. A brit kormány eddig több mint 350 millió adag vakcinát rendelt.

A brit gyógyszerfelügyeleti hatóság (MHRA) először – a világon is elsőként – december elején a Pfizer és a BioNTech vállalatok közös fejlesztésű vakcinájának forgalmazását engedélyezte, és a brit oltási kampány december 8-án ezzel az oltóanyaggal kezdődött. Az MHRA a múlt hónap végén az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca gyógyszergyár közösen kifejlesztett vakcinájának alkalmazását is jóváhagyta, és múlt hétfőn ennek az oltóanyagnak a tömeges beadása is megkezdődött az Egyesült Királyságban.

A felügyelet múlt pénteken az amerikai Moderna gyógyszergyár által az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett vakcina forgalmazását is jóváhagyta, de ez az oltóanyag várhatóan csak tavasszal érkezik meg az Egyesült Királyságba. Ez azt jelenti, hogy a 68 millió lakosú Egyesült Királyságban 16 millióan megkapják a vakcinát a jövő hónap közepéig. A Daily Mail című konzervatív brit tömeglap csütörtöki értesülése szerint a brit állami egészségügyi szolgálat (NHS) várakozása az, hogy az angliai idősotthonok mind a 300 ezer lakója és gondozóik e hét végére, de legkésőbb jövő hétfőre megkapják a koronavírus elleni vakcinát.

A brit kormány mellett működő egyesített oltásügyi bizottság (JCVI) 25 oldalas oltási menetrendjében szereplő négy legveszélyeztetettebb lakossági csoportba az idősotthonok összes lakója és gondozóik, a 70 éven felüli korosztály, az egészségügyi és a gondozói hálózatok első vonalában dolgozók, valamint a krónikus betegségekkel küszködők szerepelnek.

Matt Hancock egészségügyi miniszter e hét elején tartott sajtótájékoztatóján kiemelte, hogy e négy lakossági csoportra jut a koronavírus-járvány okozta nagy-britanniai halálozások 88 százaléka. A JCVI modellszámításai szerint az idősotthonok leginkább előrehaladott korú lakóinak beadott oltások közül minden huszadik megmenti egy ember életét.

Az angliai közegészségügyi hálózat (Public Health England, PHE) csütörtökön ismertetett tanulmánya szerint ugyanakkor szinte az oltásokéhoz mérhető védettség alakul ki azoknál is, akik átestek a koronavírus-fertőzésen. A vizsgálat kimutatta, hogy a felmérésbe bevont több mint 20 ezer egészségügyi dolgozó közül 6614-en fertőződtek meg tavaly az új típusú koronavírussal, és körükben átlagosan 83 százalékos védettség alakult ki.