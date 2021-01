A Twitter törölte Kína nagykövetének posztját, amelyben a kényszerabortuszokat mosdatta

A Twitter letörölte Kína washingtoni nagykövetének egyik posztját, amiben az ujgurok intézményes üldözését úgy állították be, mintha az az ujgur nők emancipációja lenne, írja a 444 a Guardian alapján. A posztban azt írták, a táborokba zárt ujgur nők többé nem „gyerekgyártó gépek”.

Linkeltek egy cikket is a Csungkuo Zsipaóból, a kínai kommunista párt egyik lapjából. Itt azt írják,

Ezzel azt állítják, hogy nem a kényszerabortuszok miatt esett vissza a népszaporulat, hanem a felvilágosítás miatt.

Twitter deleted the tweet by the Chinese embassy in the US that boasted of their regime’s genocide and trauma-inducing program on Uyghur women that included forced abortions, sterilizations, and IUDs. pic.twitter.com/eKsBtrmAa6

— Amro Ali (@_amroali) January 9, 2021