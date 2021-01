Négyezer köbméter hulladék torlódott fel a visegrádi erőmű gátjánál, miután felszakadt a védőháló

Veszélybe került az áramtermelés.

Az újvidéki Magyar Szó írja, hogy közel négyezer köbméternyi vízen lebegő hulladék érkezett a Drinán a Bosznia-Hercegovinában található visegrádi vízerőmű gátjához, miután megsérült az építményt védő háló.

A vállalat igazgatója, Nedeljko Perišić szerint:

a hulladék veszélyezteti a vízerőmű működését, leállhat az elektromos energia termelése.

Perišić szólt arról is, hogy a vízi szemét évtizedek óta problémát okoz, de most annyiban a szokottnál is súlyosabb a helyzet, hogy a Drina felső folyásán több tízezer köbméternyi hulladék halmozódott fel, amivel „már nem tudunk magunk megbírkózni, a jövőben szükség lesz mindazon országok, köztük Szerbia segítségére, amelyekből a hulladék érkezik”.

A visegrádi vízerőmű erre szakosodott csapata évente 6-8 ezer köbméternyi lebegő hulladékot emel ki a folyóból; jó hír, hogy vasárnap reggelre megfoltozták a védőhálót, így további hulladék nem érkezik közvetlenül a gáthoz.

A határfolyón lebegő hulladék a Drinán felépített többi vízerőművet is veszélyeztetei, a Boszniai Szerb Köztársaság közszolgálati televíziójának értesülése szerint hasonlóan rossz a helyzet a Pribojnál levő Potpeć-gáton is.

Kiemelt képünk illusztráció.