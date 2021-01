Bezárják az összes általános iskolát Londonban, a szülők és a tanárok háborognak

Mivel durván két hete Angliában megjelent a koronavírus egy új, a korábbiaknál gyorsabban terjedő mutációja, és újabb nyomást helyezett a kórházakra, ezért az angol kormány újabb szigorításokra kényszerült. Bár korábban a miniszterek azt mondták, hogy az iskolák zárása csak a legvégső lépés lehet, mert az oktatás elsőbbséget élvez, mostanra a helyzet megváltozott.

Naponta 50 ezer új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt négy nap az országban – írja a BBC.

December közepén az oktatási államtitkár azt ígérte, hogy január elején az általános iskolások visszatérhetnek az iskolákba, a középiskolásoknak és felsőoktatási intézményben tanulóknak pedig azt, hogy lesz elég idejük arra, hogy teszteljék őket.

Ám e hét szerdán már azt jelentették be, hogy elhalasztják az iskolákba való visszatérést a középiskolások számára, továbbá ez vonatkozik azokra az általános iskolásokra is, akik a legfertőzöttebb országrészben, Délkelet-Angliában járnak iskolába, beleértve London több részét is. Aztán két napra rá, tehát tegnap már egész Londonra kiterjesztették az általános iskolák zárva tartását. Így egymilliónál is több általános iskolás fog legalább két héten át online tanulni.

Tanárokat összefogó szervezetek kritizálják a lépést, pontosabban az időzítést, azt, hogy a szülők csupán két nappal a zárva tartás előtt tudták meg a döntést.