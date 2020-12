Életfogytiglani börtönre ítéltek egy papot és egy apácát Indiában egy katolikus nővér meggyilkolása miatt

Indiában életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek szerdán egy papot és egy apácát egy katolikus nővér 28 évvel ezelőtti meggyilkolása miatt.

A papot, Thomasz Kottoort és – az egy nevet használó – Szephi nővért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték az akkor 21 éves – szintén egy nevet használó – Abhaja nővér 1992-es meggyilkolása miatt – számolt be a Bar and Bench nevű jogi hírportál. A vádlottakat bűnösnek találták bizonyítékok megsemmisítése miatt is, Kottoor ellen pedig birtokháborítás miatt is vádat emeltek. Az ítélőszék Kottoort 650 ezer indiai rúpiás (valamivel több mint 2,6 millió forintos), Szephit pedig 500 ezer indiai rúpiás (valamivel több mint kétmillió forintos) pénzbüntetésre ítélte. Az elítéltek várhatóan fellebbeznek a döntés ellen.

Egy harmadik gyanúsítottat – egy papot – még 2018-ban felmentettek.

Az elítéltek és az áldozat a Kerala állambeli Kottajamban található Knánája Katolikus Templomban tevékenykedett. A nő holttestére 1992. március 27-én találtak rá, egy kútban a templom területén. A rendőrség kezdetben öngyilkosságra gyanakodott, ám Abhaja nővér esete számos fordulatot és csavart vett csaknem három évtized alatt, többször újbóli vizsgálatot rendeltek el, bizonyítékok meghamisításának gyanúja is felmerült.

A bíróság elfogadta az indiai Központi Nyomozó Iroda (CBI) megállapítását, amely szerint Kottoor és Szephi megölte a fiatal nőt, miután az utóbbi véletlenül intim helyzetben kapta rajta őket a zárda területén. Attól való félelmében, hogy Abhaja beszámol a történtekről, Szephi egy baltával agyonvágta a nőt, holttestét pedig a kútba dobták.

