Tényleg Ausztria a mi laborunk? Hogy állunk a járvánnyal a környező országokhoz képest?

Összehasonlítottuk a jelenlegi magyar járványhelyzetet az osztrákkal és a környező országokéival, és azokkal, ahol előttünk vezettek be valamiféle kijárási korlátozást.

Ausztriában már másfélszer annyi az egymillió főre jutó fertőzött, mint Magyarországon

– mondta november 4-én Orbán Viktor miniszterelnök, amikor a rendkívüli jogrend újbóli bevezetését jelentette be, hozzátéve, hogy Magyarország a tapasztalatok szerint 5-7 nap késéssel követi Ausztriát a járvány terjedésében. A dolog szépséghibája, hogy azt kellett volna mondania, Ausztriában már csak másfélszer annyi az egymillió főre jutó fertőzött, mint Magyarországon, hiszen az első hullám sokkal súlyosabban érintette a laborként emlegetett nyugati szomszédunkat, vagyis rosszabb helyzetből indultak.

A jelenlegi állás szerint 1,15-szer annyi fertőzött van Ausztriában, mint Magyarországon, míg akkor, november 3-án 1,36-szor több volt. Nem tűnik nagy különbségnek, de a tendencia világos, egyre kisebb a különbség a fertőzöttek számában a két ország között. Igaz, Ausztriában október közepén harapózott el jobban a járvány, most pedig jobb a helyzet, valószínűleg a kéthetes teljes zárlatnak is köszönhetően: 2700 körüli a hétnapos átlaguk az új fertőzötteknél, míg nálunk ugyan csökkenőben van ez a szám, de így is átlagosan ezerrel több új fertőzöttünk van naponta.

Ami ijesztő, hogy míg Ausztriában a hivatalos adatok szerint nagyjából 31 ezer aktív fertőzött van most, nálunk csaknem 199 ezer. Ennek oka, hogy ott már 300 ezren meggyógyultak a koronavírusból, míg nálunk alig több mint 90 ezer embert nyilvánítottak gyógyultnak. Ennél is szomorúbb, hogy

idehaza a nyolcezret közelíti az elhunytak száma, míg az osztrákok 5200 halálesetnél tartanak, a – mint láttuk – nagyjából 10 százaléknyival több fertőzöttjük ellenére.

A szeptember elseje óta történt halálesetek száma között még nagyobb a különbség: Magyarországon 7099 ember halt meg a vírussal összefüggésben azóta, több mint másfélszer több, mint Ausztriában, ahol 4393, pedig az utóbbi napokban ott is megugrott a halálozás.

Karácsony után ott újabb korlátozások is jönnek, nálunk viszont az is csak hétfőn derül majd ki, hogy a szentestére milyen szabályok vonatkoznak. Ezt az osztrákoknál már december 12-én már bejelentette Sebastian Kurz kancellár.

A többi szomszéd

Az egymillió lakosra jutó aktív fertőzöttek számát nézve a régióban a középmezőnyben voltunk a korlátozások bevezetésekor: a csehek, a szlovének és a szlovákok előztek meg minket, de valószínűleg nem ez lenne a rangsor, ha nem teszteltünk volna addig nagyon keveset arányaiban (csak Ukrajnát és Bulgáriát előztük meg ebből a szempontból).

Az egyes szakmákban végrehajtott tömeges tesztelés hatására viszont már nem ez a helyzet, így viszont a százezer főre jutó aktív fertőzöttek arányát tekintve csak Szerbia van előttünk.

Az esetszámok megduplázódása (vagyis hogy hány nap telt el addig, amíg megkétszereződött a fertőzöttek száma) így néz ki a környező országokban:

Szerbia: 22 nap

Horvátország: 29 nap

Magyarország: 32 nap

Bulgária és Szlovénia: 35 nap

Ausztria: 37 nap

Lengyelország: 38 nap

Ukrajna: 39 nap

Románia: 41 nap

Szlovákia: 42 nap

Csehország: 50 nap.

Ugyanakkor Csehországban a korlátozások feloldása miatt most újra felívelőben van a járvány.

A koronavírussal összefüggő halálesetek számában a vizsgált országok között a negyedikek vagyunk, Csehország, Bulgária és Szlovénia előz meg minket. A halálozások számának megduplázódása valamelyest más sorrendet mutat:

Horvátország: 23 nap

Bulgária, Szerbia, Szlovénia, Ausztria: 24 nap

Szlovákia: 25 nap

Magyarország: 26 nap

Lengyelország: 28 nap

Csehország: 39 nap

Ukrajna: 42 nap

Románia: 47 nap.

Mit várhatunk a közeljövőben?

A különbség a tavaszi és a mostani helyzetünk között az, hogy nappal több, este viszont kevesebb lehetőségünk a kijárási korlátozások miatt szabadon élni.

Az adatok azt jelzik, hogy a szigorú intézkedések működnek: Írországban és Csehországban október 21-22-én vezették be őket, Franciaországban pedig egy héttel később. Mindhárom országban elkezdett csökkenni a napi új regisztrált esetek száma.

Franciaországban nagyjából másfél hét után. Pár napja fel is oldották a kijárási tilalmat, igaz, szigorú szabályok maradtak életben.

Csehországban a bevezetésekor volt a csúcson járvány, de aztán két hét után stabilan csökkentek a számok. December 3-án fel is függesztették a lockdownt, ami hiba volt, két hétre rá újra bevezették, de most nagyjából nyolcezer új fertőzöttjük van naponta.

Írországban pedig tulajdonképpen a szigorú szabályok bevezetésével egy időben el is kezdett csökkenni az új fertőzöttek száma, és december 18-tól újra szabad közlekedni a megyék között.

Azokban az országokban, ahol már Magyarország előtt bevezettek valamilyen kijárási korlátozást, a következő a helyzet:

Belgiumban két hét után elkezdtek esni az esetszámok, december elején kissé lazítottak is, de a kijárási korlátozás továbbra is érvényben maradt,

Szlovéniában– ahol lakosságarányosan az egyik legtöbb halálos áldozatot szedte a vírus – másfél hét után csökkenni, majd egy héttel rá stagnálni kezdett az új fertőzöttek száma,

Spanyolországban pár nappal az intézkedés bevezetése után már kevesebb új fertőzésre derült fény, és azóta szinte napról napra csökkent folyamatosan az esetszám, mígnem december 10. környékén ismét emelkedik.

Ausztriában az éjszakai kijárási tilalom után november 17. és december 7. között teljes lezárás volt érvényben, ezt megelőzően pár nappal végre elkezdett esni az esetszám. Jelenleg a hétnapos átlag 2700-2800 új megbetegedés körül stagnál, de december 26-ától ismét lezárnak, mint említettük.

Magyarországon a november 11. óta érvényes kijárási korlátozások ellenére november végén, december elején eddig nem látott csúcsra ért a járvány, de vélhetően ebben közrejátszott a tömeges tesztelés is, vagyis több fertőzésre derült fény, mint korábban. Azóta viszont csökken a napi új megbetegedések száma: a hétnapos átlag mostanra 5700 környékéről 3400-ra csökkent, november elején volt ilyen mélyen.

Ezen a Our World in Data animáción az látszik, hogy az országok mikor lazítottak vagy szigorítottak a koronavírus elleni szabályain. Ahogy azt is (a Table részre kattintva), hogy jelenleg Ausztria előírásai a legszigorúbbak, majd Románia és Luxemburg, valamint Franciaország következik, utána pedig Írországgal együtt jön Magyarország az említett államok közül. Ugyanakkor látványos, hogy októberben mennyire kevéssé volt szigorú a védekezésünk a legtöbb országhoz képest.

A cikk írásakor a november 3-i és a rá következő hetedik napok adatait figyeltük meg, így legutóbb december 13-át. Minden más esetben a cikk írásakor közölt legutolsót, azaz a december 18-i állást néztük. Amennyiben ezt nem jeleztük külön, akkor a Worldometer adatait.