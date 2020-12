Európa-szerte december 27-én indulnak a koronavírus elleni oltások

Az Európai Unió valamennyi tagállamában december 27-től kezdődhet meg az oltás a koronavírus ellen – mondta csütörtökön Jens Spahn német egészségügyi miniszter a Reuters híre szerint.

Spahn arról beszélt, hogy ha az engedélyezés a tervek szerint megtörténik, Németországban december 27-én indul az oltás. Az EU többi országa is ekkor szándékozik belefogni a vakcinázásba – tette hozzá.

Jens Spahn a nyilatkozatot az Angela Merkel kancellárral, illetve a Biontech gyógyszeripari vállalat vezetőivel való tanácskozása előtt tette.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke csütörtökön a Twitteren jelentette be, hogy december 27-én Európa-szerte elindítják a koronavírus elleni oltakozást:

It’s Europe’s moment.

On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.

We protect our citizens together. We are #StrongerTogether#EUvaccinationdays pic.twitter.com/6VxDumysBL

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 17, 2020