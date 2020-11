Fehérorosz tüntetések: tízezrek vonultak utcára a biztonságiak erőszakos fellépése ellenére

Tömegek tüntettek vasárnap – idén immár a tizenötödik alkalommal – békésen Fehéroroszországban a biztonsági erők erőszakos fellépése ellenére Aljakszandr Lukasenka államfő távozását követelve – írja az MTI.

A tüntetők Minszk lakónegyedeiben gyülekeztek, onnan vonultak a történelmi vörös-fehér-vörös zászlók alatt a tiltakozó menetekre Éljen Fehéroroszország! jelszót skandálva. Az AFP francia hírügynökség a résztvevők létszámát több tízezerre becsülte.

A rendőrség az engedély nélkül tartott tüntetés elején megkezdte az őrizetbe vételeket. A Vjaszna fehérorosz jogvédő szervezet szerint kora délutánig mintegy nyolcvan embert állítottak elő. Előző vasárnap a rendőrök mintegy ezer embert vettek őrizetbe.

A közösségi portálokon több felhasználó videofelvételeket is megosztva arról számolt be, hogy több lakóház udvarában összecsapások voltak a rohamrendőrökkel. Fehéroroszország más városaiban – így Barauljaniban, Zaszlaujében és Navapolackban – is tüntetéseket tartotta Lukasenka lemondását követelve.

A hatóságok korlátozták az internetszolgáltatást, és több metróállomást bezártak, hogy megakadályozzák a tömeggyűléseket.

Az utcai tüntetések új erőre kaptak, miután november 11-én Raman Bandarenka 31 éves festőművészt november 11-én rendvédelmiek az utcán bántalmazták, és a kórházban belehalt sérüléseibe.

Lukasenkát az augusztus 9-i, vitatott tisztaságú elnökválasztáson a hivatalos adatok szerint a szavazatok 80,1 százalékával választották meg a hatodik mandátumára. Ezeket a választásokat sem az ellenzék, sem a nagyhatalmak, sem a nemzetközi megfigyelők nem ismertek el tisztességesnek. Emiatt Minszkben minden hétvégén tüntetnek Lukasenka ellen. A vasárnapi megmozdulások rendszerint a legnépesebbek. Lukasenka nem hajlandó lemondani, ehelyett közelebbről meg nem nevezett alkotmányreformokat ígért.

Kiemelt kép: Gyászoló emberek gyülekeznek a fiatalon elhunyt Raman Bondarenka fehérorosz ellenzéki aktivista gyászszertartása idején egy minszki templom előtt 2020. november 20-án. A 31 éves festőművész Bandarenkát november 11-én civil ruhás emberek verték meg, majd később a belügyi igazgatóságról súlyos sérülésekkel kórházba szállították. Életét többórás műtéti beavatkozás ellenére sem tudták megmenteni. MTI/EPA/STR