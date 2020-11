Harris: A demokrácia nem egy állapot, hanem egy cselekvés

Szombat éjjel Kamala Harris, az USA megválasztott alelnöke is elmondta győzelmi beszédét. Az első nő, első fekete és első dél-ázsiai származású személy, aki betöltheti ezt a posztot, beszédében a nemrég elhunyt John Lewis képviselőt idézte:

Harris köszönetet mondott minden olyan nőnek, akik elérték, hogy a nők is választójogot szerezzenek, akik sok mindent feláldoztak azért, mindenki egyenlő legyen. Kiemelte édesanyját, Shyamala Gopalan Harris, aki 19 évesen költözött Indiából az Egyesült Államokba.

A szenátor Joe Bidenhez hasonlóan arról beszélt, hogy mindenkiért dolgozni fog, nem csak azokért, akik rászavaztak, és a programja főbb pontjaként a koronavírus, a rendszerszintű rasszizmus és a klímaválság elleni küzdelmet jelölte meg.

While I may be the first, I won’t be the last. pic.twitter.com/R5CousWtdx

