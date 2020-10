Ez már nem a valóságshow – figyelmeztette Trumpot szereptévesztésére Barack Obama

Szerinte az elnök teljesen alkalmatlan a posztjára, megmaradt celebnek.

Barack Obama szerdán Philadelphiában kampányolt volt alelnöke, a demokraták elnökjelöltje, Joe Biden mellett, írta az állami hírügynökség. A volt elnök azt mondta, bízott benne, hogy néhány intézkedését Donald Trump majd továbbviszi, de csalódnia kellett.

Obama szerint Trumpot nem is érdekli az elnöki munka, azt is valóságshow-nak hiszi, csakis magán és barátain akar segíteni. Ostorozta az elnököt a koronavírus-járvány kezelése miatt, úgy vélte, az elnök nem védi meg az amerikaiakat sem a járványtól, sem a következményeitől.

Még önmaga védelmében sem tudja megtenni a legfontosabb lépéseket.

Azt elismerte, a járvány bármelyik elnököt próbára tette volna, de úgy vélte, annak kezelésére Trump különösen alkalmatlan.

Ez nem valóságshow, ez a valóság, és nekünk együtt kellett élnünk annak a következményeivel, hogy ő (Trump) képtelennek bizonyult komolyan venni a munkáját

– jelentette ki a volt elnök, aki ugyanakkor dicsérte Joe Bident és az alelnökjelöltet, Kamala Harrist. Szerinte „őket érdekli minden egyes amerikai sorsa, azoké is, akik nem értenek egyet velük, (…) ők minden egyes nap harcolni fognak értetek. Vigyáznak rátok és vigyáznak a demokráciára”. A volt elnök az elmúlt évek gazdasági eredményeit saját kormányzatának tulajdonította, mondván, Trump csak „megörökölte” azokat.

Barack Obama beszédében azért utalt többször is az elnök múltjára, szereptévesztésére, mert sokak szerint Trump A gyakornok (The Apprentice) című valóságshow szereplőjeként lett igazán ismert. Michael D’Antonio, Pulitzer-díjas újságíró, író Az igazság Trumpról (The Truth About Trump) című könyv szerzője korábban azt mondta, Trump hazugságban él, egyetlen dologban volt sikeres, amikor celebnek állt A gyakornokban.

Kiemelt kép: Barack Obama volt amerikai elnök beszédet mond volt alelnöke, a demokraták elnökjelöltje, Joe Biden autós kampányeseményén Philadelphiában október 21-én. MTI/AP/Matt Slocum