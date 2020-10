Azeri nagykövet: a baltás gyilkos kiadatása után Magyarország népszerűbb lett az azeriek körében

— mondta az Azonnalinak adott interjújában Vilayat Guliyev, Azerbajdzsán budapesti nagykövete, aki szerint az utca embere azt mondaná ezzel kapcsolatosan, talán egy európai ország sem értette volna meg annyira a helyzetünket, mint a magyarok akkoriban.

A diplomata 2010 óta vezeti a budapesti kirendeltséget, a baltás gyilkosságért Magyarországon elítélt Ramil Safarovot 2012-ben adta ki Magyarország Azerbajdzsánnak. A hazaengedett férfi tettével kapcsolatban Guliyev azt mondta:

Safarov nyolc évet ült magyar börtönben. Nem mi döntöttünk ebben. Én emberileg nem mentem fel a felelősség alól. Én úgy vélem, hogy gyilkosságot eleve nem szabadna elkövetni. Akkor is és most is elítélem azt, amit Safarov tett.