Negatív lett az amerikai alelnök vírustesztje, Bident is letesztelik

A pénteken reggel elvégzett tesztek szerint sem az amerikai alelnök, Mike Pence, sem a felesége, Karen Pence nem koronavírusos – számolt be a CNBC. Pence szóvivője, Devin O’Malley elmondta, hogy az alelnököt hónap óta minden nap letesztelik koronavírusra.

Magyar idő szerint csütörtök éjjel Donald Trump amerikai elnök Twitteren jelentette be, hogy ő, és a felesége is koronavírusos. Ezt később a Fehér Ház is megerősítette. Nem sokkal korábban derült ki, Trump egyik tanácsadója, Hope Hicks elkapta a vírust és amerikai sajtóhírek szerint elég rosszul érzi magát. Trumpék karanténba vonultak, nem tudni, hogy náluk jelentkeztek-e a tünetek.

Eközben Jim Sciutto, a CNN újságírója azt írta a Twitteren, hogy értesülései szerint Joe Biden demokrata elnökjelöltet is letesztelik ottani idő szerint péntek reggel. Trump és Biden kedden vett részt az elnökjelölti vitán, ahol ugyan nem fogtak kezet és legalább három méter távolságot tartottak, de a vita zárt térben zajlott és Trump stábjának több tagja is jelen volt.

Kiemelt kép: CHIP SOMODEVILLA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/Getty Images via AFP