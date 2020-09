Feleségül ment az örökbefogadott fiához a képviselő, majd a gyanú szerint megölette

Bizarr politikai botrány borzolta fel a kedélyeket Brazíliában, ezúttal azonban nem a szélsőjobboldali elnök, Jair Bolsonaro a felelős érte, hanem egy gospel énekesként is ismert kongresszusi képviselő, Flordelis, akit azzal gyanúsítanak, hogy gyerekei segítségével meggyilkoltatta a férjét, aki korábban az asszony örökbefogadott fia volt.

Az 58 éves Flordelis dos Santos de Souza, közismert nevén csak Flordelis, Rio de Janeiróban született szegény körülmények közé. Tanár, majd lelkipásztor lett, de az 1990-es évek elején gospel énekesként vált ismertté. Egyre nagyobb szerepet vállalt különböző társadalmi kezdeményezésekben, és három (más források szerint négy) saját gyereke mellé összesen 51 gyereket fogadott örökbe, köztük az akkor már tinédzser Anderson de Carmót.

Az istenfélő asszonyként beállított, és több gospel albumot is kiadó Flordelis ismertsége egyre nőtt, és az olyan szóbeszédek sem ártottak neki, hogy állítólag az örökbefogadott gyerekei egy részét konkrétan elrabolta. 2009-re már annyira kedvelt személyiség lett, hogy az életéről még egy film is készült, amelyben a legnépszerűbb brazil színészek szerepeltek, akik lemondtak a gázsijukról, a filmből befolyó bevételeket pedig teljes egészében Flordelis kapta meg, hogy gondoskodni tudjon az 55 gyermekéről.

Családi viszonyok

A nemrégiben kiszivárgott hírek szerint azonban eközben egészen különös dolgok zajlottak a magánéletében. Flordelis egyik saját lánya, a kamasz Simone járni kezdett az egyik örökbefogadott fiútestvérével, a már fentebb említett Andersonnal. A kapcsolat azonban nem tartott sokáig, ugyanis amikor mindketten nagykorúvá váltak, Anderson szakított Simonéval, azért, hogy feleségül tudja venni az örökbefogadó anyját, Flordelist.

Anderson igen sikeres és kedvelt lelkipásztor lett, és a családon belüli szerepe is gyökeresen megváltozott: nem csak nevelőapja lett a korábbi mostohatestvéreinek, hanem ő vette a kezébe a pénzügyek irányítását is. Egy, az ügyet tárgyaló Tumblr-bejegyzés alapján az örökbefogadott gyerekek két csoportra oszlottak: az első nagyjából 5 gyerek (ide tartozott Anderson is) volt az A csoport, a maradék pedig a B csoport. Míg az előbbibe tartozó gyerekek jól éltek, a B csoportba soroltak kénytelen voltak minden nap maradék tésztával és száraz kenyérrel beérni.

Az egyik B csoportos fiú azt mondta a sajtónak, hogy túl kellett esnie egy „beavatási szertartáson”, amelynek során fehér ruhába öltöztették, bezárták egy szobába, és csak zöldséget meg rizst kapott napokon keresztül. A beszámolója azonban ennél jóval felkavaróbb részleteket is tartalmaz, ugyanis azt állította, hogy az egyfajta szektaként működő család tagjai a saját vérükkel írtak fel bibliai idézeteket, ő pedig úgy tisztulhatott meg a külvilág mocskától, hogy szexuális kapcsolatot kellett létesítenie Flordelisszel, vagyis a nevelőanyjával.

A Globo News arról írt, hogy Flordelis a kedvenceivel egy titkos nyelvet használt azért, hogy a többiek ne értsék, miről beszélnek. Egy másik szemtanú azt állította, hogy Anderson és Flordelis az örökbefogadásra, mint marketingeszközre tekintett, adományokból éltek és rendszeresen szexuális kapcsolatot létesítettek az örökbefogadott gyerekeikkel. A Huffpost brazil kiadása úgy tudja, hogy Flordelis és Anderson kapcsolata is akkor kezdődött, amikor az asszony 30, a férfi pedig még csak 14 éves volt.

Ki ölte meg Andersont?

A történet 2019 júniusában tragikus fordulatot vett, amikor az akkor 42 éves Andersont az otthonában agyonlőtték. A férfit több mint 30 lövés érte, főleg az ágyékán és a combján. A hírek szerint Flordelis szinte önkívületi állapotban zokogott férje halála miatt, de a rendőrség a nyomozás során arra jutott, hogy valójában ő tervelte ki az egészet. Antônio Ricardo Lima Nunes nyomozó a sajtónak azt mondta az indítékkal kapcsolatban, hogy Flordelisnek nem tetszett Anderson életmódja, valamint az, ahogy a családi pénzügyeket kezelte, de nem akart elválni, mert az ellenkezett volna a keresztény hitével.

A helyi sajtó szerint már 2018 májusától Anderson életére törtek, amikor titokban elkezdtek arzént tenni az ételébe. Ezekben a cikkekben arról is írtak, hogy az egyik lány, Simone (valószínűleg az, aki korábban Andersonnal járt) a telefonján rákeresett arra, hogy „cián az ételben”. Simone utóbb azt mondta, csak kíváncsiságból tette, és segíteni próbált egy barátjának, akinek a kutyája daganatos betegségben szenvedett. Más keresések azonban arra irányultak, hogy miként lehet bérgyilkost találni, vagy hogyan lehet könnyen hozzájutni olyan méreghez, amellyel embert lehet ölni – ezeket már nehezebb lenne kimagyarázni. Ráadásul az O Globo napilap arról írt, hogy maga Anderson is rájött, hogy meg akarják ölni, ezért azzal fenyegetőzött: le fogja hallgatni mindenkinek a telefonját a házban, így az összeesküvők kénytelenek voltak eldobható, kártyás telefonra váltani a megbeszélésekhez.

Flordelis tagadta, hogy bármi köze lett volna a gyilkossághoz, azt állította, hogy férjét betörők ölték meg. A rendőrség azonban meg van győződve arról, hogy ő tervelte ki a gyilkosságot, a végrehajtásban pedig néhány gyereke volt a segítségére. Öt gyerekét és egyik unokáját le is tartóztatták egy augusztus végi razzia során, két fiát, Lucast és Flaciót pedig már tavaly őrizetbe vették. Egy Twitter-bejegyzésben a sajtóra hivatkozva azt írták, hogy Lucas vásárolta a gyilkos fegyvert, és Flavio volt az, aki gyakorlatilag kivégezte Andersont. Lucas a rendőrségnek azt mondta a nevelőanyjáról, hogy egy baseball ütőt tartott az otthonában, és azzal bántalmazta azt, aki szerinte rosszul viselkedett.

A láncfűrészes képviselő

Bár Flordelis képviselő esete rendhagyó, nem ő az első politikus, aki ilyen botrányba keveredik. A Brazilian Report cikkében megemlíti Arnon de Mello szenátort, aki 1962-ben a brazil parlament alsóházának termében lőtt le egy másik képviselőt. De Mellót sosem vonták felelősségre tettéért, és 1983-as halála előtt még kétszer is újraválasztották. Fia, Fernando Collor de Mello később Brazília elnöke lett.

Az 1990-es évek végén az egyik képviselőről, Hildebrando Pascoalról az derült ki, hogy otthonában, Acre államban komoly hatalmú drogkereskedő, aki egy brutális halálosztagot vezet. Azt, hogy milyen módszerekkel csapott le a rivális bandákra, jól mutatja, hogy becenevet is kapott: „a láncfűrészes képviselő”.

Az ok, amiért a brazil politika ennyire vonzza a bűnözőket, a Brazilian Report szerzője szerint a választási rendszerben keresendő, amelynek felépítése gyengíti a pártpolitizálást, és inkább arra ösztönzi a választókat, hogy egy-egy jelöltről a személyisége alapján döntsenek. Ez ugyan közvetlenebb kapcsolatot eredményez a választókkal, de a korrupciót is elősegíti. A brazil választók e miatt nem különösebben hűségesek a pártokhoz, amelyek jó része mögött még csak meghatározó ideológia sincs, viszont pusztán azzal, hogy valaki híres, már be is kerülhet a parlamentbe. 1959-ben Rio de Janeiróban például több mint 100 ezer szavazatot kapott és ezzel megnyerte a választást Cacareco, aki azonban nem egy ember volt, hanem a helyi állatkert egyik nőstény rinocérosza, így végül nem kapott mandátumot.

Flordelis is leginkább azért nyert a 2018-as választáson, mert ismerték a nevét, ezzel sikerült rekordszámú, 200 ezer voksot kapnia. Igaz, amikor hivatalba lépett, azt ígérte, hogy harcolni fog a családért, az életért és a nőkért. A mandátuma most különösen jól jön neki, hiszen annak ellenére, hogy a hatóságok meg vannak győződve Flordelis bűnösségéről, a brazil parlament alsóházának tagjaként mentelmi joggal bír.

Kiemelt kép: Flordelis és Anderson (középen, baseball sapkában) saját és örökbefogadott gyerekeik körében Niteroiban található otthonukban. Fotó: Vanderlei Almedia /AFP