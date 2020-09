Kocogni indult egy kanadai nő, aztán összefutott egy medvével – videó

Egy népszerű útvonalon indult kocogni egy fiatal nő Kanada Brit Columbia tartományában, amikor a bokrok közül egyszer csak elé lépett egy fekete medve. Mint az alábbi videón is látszik, a nő megállt, a medve pedig odasomfordált hozzá, és a mancsával meg is érintette a lábát. A nő ezután döntött úgy, hogy inkább továbbszalad, az állat szerencsére nem futott utána. A találkozást egy arra sétáló férfi vette fel a telefonjával. A helyi hatóság most megpróbálja elfogni a medvét, amelyről már több mint húsz jelentés érkezett az elmúlt hónapban.