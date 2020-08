Nem akarták felvenni a maszkot a repülőn – verekedés, majd letartóztatás lett a dolog vége

Bár az egyik legfontosabb kiegészítő manapság, és az egyik legfontosabb kellék ahhoz, hogy megelőzzük a koronavírus tovább terjedését, sokan még mindig nem tudnak napirendre térni a maszkviselés felett. Ez valamilyen szinten érthető, hiszen soha nem kényszerültünk még arra, hogy ilyen hosszú időn keresztül, a semmiből minden nyilvános helyen maszkot kelljen hordani, mindezt ráadásul nyáron, a kánikulában.

A legtöbben persze csak szóban bosszankodnak, de vannak igazán nehéz esetek is, például az a két fiatalember, akiknek a balhéjáról az Independent számolt be.

Két brit férfi Amszterdamból akart Ibizára repülni a KLM légitársaság egyik gépével. A járványügyi intézkedések miatt az ő járataikon is kötelező a maszkviselés, amit szerencsére szinte minden utas betart.

Szinte, ugyanis a két (feltehetőleg ittas) brit férfi határozottan visszautasította, hogy felvegyék a maszkot, mindennek tetejében az utastársaikba is belekötöttek, verbálisan és fizikaliag is inzultálták őket.

“Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!”Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ✈️

Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask 😷#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9

— The Mic High Club Luchtvaart Podcast (@MicHighClub) August 2, 2020