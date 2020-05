Az Egyesült Államok megszüntet minden kapcsolatot az Egészségügyi Világszervezettel (WHO) – jelentette be pénteken Donald Trump amerikai elnök. Trump korábban már fenyegetett azzal, hogy megszünteti a WHO támogatását, most viszont azt mondja, hogy más szervezeteknek utalják majd a pénzt.

Kiemelt kép: Brendan SMIALOWSKI / AFP