Elment a szüleihez, napok óta róla beszél egész Nagy-Britannia

Szokatlan esemény történt hétfőn a londoni kormányfői rezidencia kertjében: Dominic Cummings, a miniszterelnök főtanácsadója tartott sajtótájékoztatót ott, ahol általában a kormányfő, Boris Johnson szokott bejelentéseket tenni. Cummings ugyanis olyan súlyos hibát követett el, ami napok óta meghatározza a közbeszédet Nagy-Britanniában, ezért magyarázkodnia kellett.

A Guardian pénteken írta meg, hogy Johnson jobbkeze megszegte a koronavírus-járvány elleni védekezés jegyében hozott kijárási tilalmat, aminek a kialakításában ő maga is részt vett. Cummings több mint 400 kilométert utazott családjával Londonból a szüleihez Durham városába még március végén, amikor a kormány legfőbb üzenete az volt az állampolgároknak:

maradj otthon, és ments életeket!

Az ügyből hamar botrány lett, sokan azt kérdezik, ha ők a korlátozások miatt lassan negyed éve nem találkozhattak szeretteikkel, nem tudtak elbúcsúzni haldokló családtagjaiktól, nem tudtak részt venni az elhunytak temetésén, akkor a kormányfő főtanácsadójára miért nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak?

Nagy-Britanniában már több mint 37 ezren haltak meg a koronavírus-fertőzésben, ez a legtöbb Európában. A kormány nem tudta megakadályozni a betegség terjedését, a koronavíruson szintén átesett Boris Johnson pedig egyik fontos támaszát veszítheti el, ha nem csillapodik a Cummings körüli balhé.

Mi történt pontosan?

Március végét írtunk, amikor Cunnings 418 kilométert vezetett londoni otthonából feleségével és gyermekével egy északkelet-angliai farmra, ahol a szülei élnek. Mindezt azzal magyarázta, hogy a párja rosszul érezte magát azokban a napokban, majd nem sokkal később ő is beteg lett. Azt állítja, valószínűleg mindketten elkapták a koronavírust, és azt szerették volna, ha fiuk biztonságban lenne.

Nem sokkal később, április közepén a szülei házától egy harmincperces autóútra lévő kisvárosban látták őket. Cummings azt mondja, a túrára azért volt szükség, hogy tesztelje a látását, ami szerinte a fertőzés következtében romlott.

Ez hatalmas felháborodást váltott ki az országban, már csak azért is, mert a kormány folyamatosan azt kommunikálta, hogy ha valaki érzi magán a tüneteket, akkor maradjon házi karanténban két hétig.

Boris Johnson kiállt a tanácsadója mellett, mondván, előjöttek belőle az apai ösztönök, és felelősségteljesen cselekedett, amikor autóba ült. Ezzel csak olajat öntött a tűzre, mert sokak szerint ez úgy hangzott, mintha azok a szülők, akik betartották a szabályokat, nem volnának tisztességesek.

Cummings hétfőn tartott sajtótájékoztatót, ami háttéremberektől igen szokatlan, és ő is kerülte a nyilvánosságot. Az újságíróknak azt mondta, nem bánta meg a tettét, elnézést sem kért, és a lemondását sem ajánlotta fel. Mint fogalmazott, a négyéves fiára valakinek vigyáznia kellett volna, ha őt és feleségét is ágynak dönti a vírus. A helyzetet kivételesnek nevezte, és szerinte nem léptek ki a korlátozások keretei közül.

A nélkülözhetetlen láncszem

Cummings bő húsz éve dolgozik együtt a Konzervatív Párt politikusaival, de belépni sosem akart hozzájuk. Mindig a háttérből szeretett irányítani, és ha ő nincs, akkor valószínűleg nem nyernek a brexitpártiak sem az uniós tagságról szóló népszavazáson. A 2016-os kampányban sokszor fals információkkal próbálta meggyőzni a népet az EU-ból való kilépés előnyeiről. Ekkor erősödött meg a kapcsolata Boris Johnsonnal.

Miután Johnsont Theresa May távozása után megválasztották kormányfőnek, Cummingsot kérte fel főtanácsadójának.

A főtanácsadóról azt mondják, a választási és népszavazási kampányok alatt mindig tudja, mi érdekli az embereket és mi nem, és csak a legfontosabb dolgokra koncentrál. Most viszont elszámította magát. Azt hitte, hogy a kiruccanását egy nap alatt mindenki elfelejti, de nem így történt.

Így Johnson is kínos helyzetbe került, két megoldás közül választhat, de egyik sem igazán jó. Az első és kevésbé valószínű, hogy Cummings megy, de ebben az esetben a kormányzat motorja állhat le, és felbomolhat az a hatalmi egyensúly, aminek köszönhetően most ő a kormányfő. A második, hogy Cummings marad, de akkor a miniszterelnöknek kell viselnie ennek árát, ami már érezhető is, mivel hatalmasat zuhant a népszerűsége.

