Június közepén kinyitnak a brit boltok

Június közepén kinyithatnak Nagy-Britanniában a nem alapvető szükségleti cikkeket árusító boltok – jelentette be hétfőn a brit kormányfő. Boris Johnson, aki a szokásos napi kormányzati sajtótájékoztatót tartotta hétfő este a Downing Streeten, elmondta: a koronavírus-járvány megfékezését célzó, március végén elrendelt korlátozások további fokozatos enyhítésének jegyében

június 1-jétől, jövő hétfőtől először a szabadtéri piacok nyithatnak ki ismét, valamint azok az autókereskedések, amelyeknek van megfelelő szabadtéri bemutatóterük. Két héttel később, június 15-én a nagyáruházaktól a kisboltokig az összes olyan üzlet is kinyithat, amely nem alapvető közszükségleti cikkeket árusít.

Johnson hangsúlyozta: a kormány ezeket az intézkedéseket a koronavírus-járvány visszaszorításában elért további haladáshoz köti, és ahhoz, hogy az érintett kiskereskedelmi létesítmények megtegyék a járvány terjedésének megakadályozásához szükséges biztonsági intézkedéseket – írja az MTI.

A brit kormány március 23-án rendelte el a nem alapvető fontosságú, például elektronikai vagy ruházati cikkeket árusító üzletek azonnali bezárását.

Johnson főtanácsadója magyarázkodik

Ugyancsak hétfőn rendkívüli sajtótájékoztatót tartott Dominic Cummings, Johnson főtanácsadója, miután a hétvégén kiderült, hogy március 27-én a Londontól több mint 400 kilométerre északkeletre lévő Durham megyébe, szülei birtokára autózott, jóllehet a brit kormány alig néhány nappal korábban szigorú korlátozásokat rendelt el.

A március 23-án bevezetett, azóta valamelyest enyhített korlátozások közé tartozott, hogy lakosság csak a legszükségesebb esetekben – gyógyszerek, élelmiszerek beszerzése végett – léphetett ki az utcára, és a más háztartásban élő hozzátartozók meglátogatása is tilos volt.

Az az előírás jelenleg is érvényes, hogy aki észleli magán a koronavírus okozta betegség jellemző tüneteit, otthonát hét napig semmilyen indokkal nem hagyhatja el, ha pedig az egy háztartásban élők valamelyikénél jelentkeznek a tünetek, onnantól számítva 14 napig az abban a háztartásban élő többi lakó nem léphet ki az utcára.

A rendkívül befolyásos miniszterelnöki tanácsadó utazásának ügye régen nem tapasztalt belpolitikai botránnyá szélesedett, és Cummings lemondását az ellenzék mellett a kormányzó Konzervatív Párt több prominens képviselője is követeli. Cummings azonban a Downing Streeten tartott rendkívüli hétfői sajtótájékoztatóján kijelentette: ő is, felesége is beteg volt, négyéves kisgyermeküket nem volt kire hagyni Londonban, ezért észszerű megoldásnak tartotta, ha családjával szülei közelébe utazik. Édesapjának farmján, egy különálló, szülei otthonától 50 méternyire lévő házban helyezkedtek el, és nem érintkeztek senkivel, az ő szüleivel sem, akik a hetvenes éveikben járnak – mondta.

A Downing Street Cummings utazása előtt egy nappal jelentette be, hogy Boris Johnson főtanácsadója a Covid-19 betegség tüneteit észleli magán és a kormány előírásainak megfelelően kétheti elkülönítésbe vonult. A londoni miniszterelnöki hivatal részleteket akkor nem közölt. A két legnagyobb baloldali brit napilap, a Daily Mirror és a Guardian azonban kiderítette, hogy Cummings feleségével és gyermekével együtt több száz kilométert autózott szülei birtokára, és ott kezdte a tünetek észlelése esetére előírt karantént. A két lap azt is feltárta, hogy Cummings még a karantén lejárta előtt elhagyta az elkülönítése helyszínéül szolgáló házat és látogatást tett az attól csaknem 50 kilométerre lévő Barnard Castle kisvárosban.

A hétfői sajtótájékoztatón a főtanácsadó ezt elismerte, de közölte: ez nem városnézés, hanem próbavezetés volt, mivel betegsége alatt gondok akadtak a látásával is, és a Londonba visszavezető hosszú út előtt ki akarta próbálni, hogy tud-e biztonságosan vezetni. Cummings kijelentette: nem szándékozik lemondani, és nem bánta meg, hogy elutazott Londonból, bár azt elismerte, hogy előbb tisztáznia kellett volna a „felmerült félreértéseket”.

Arra az újságírói kérdésre, hogy véleménye szerint megtarthatja-e állását, Cummings azt mondta, hogy ez a miniszterelnök döntésétől függ. Boris Johnson már előző napi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy Cummings minden vonatkozásban felelősségteljesen és törvényesen cselekedett.

A radikálisan EU-szkeptikus miniszterelnöki főtanácsadó nem tagja a Johnson vezette kormányzó Konzervatív Pártnak, és ő a brit kormányzati stáb messze legbefolyásosabb olyan tagja, akinek nincs miniszteri tisztsége, ugyanakkor közvetlen befolyása van a sarkalatos szakpolitikai kérdések mellett még a kormányon belüli személyi döntésekre is.

Kiemelt kép: ISABEL INFANTES/AFP