Ilyen furcsa házasságot nem nagyon látott még a világ

A feleség Donald Trump leghűségesebb tanácsadója, aki mindent meg tesz az elnökért. A férj Donald Trump egyik legbőszebb konzervatív kritikusa, aki mindent megtesz ellene.

Három évvel ezelőtt George Conway rendkívül büszke volt feleségére. Donald Trump éppen megnyerte az elnökválasztást, a nagynevű republikánus ügyvéd pedig elérzékenyülve dicsekedett mindenkinek, hogy ezzel felesége, Kellyanne Conway történelmet írt: ő lett az első női kampánymenedzser, aki győzelemre vitte jelöltjét egy elnökválasztáson.

Öröme nem tartott sokáig. A polgári jogi ügyvéd fél évvel Trump beiktatása után mind jobban és jobban kezdte kritizálni az elnököt, amiért semmibe veszi az amerikai alkotmányt, jogrendszert és az igazságszolgáltatás függetlenségét, és mostanra a nyilvánosságot kerülő, de a Twitteren már több mint 770 ezer követővel rendelkező George Conway az elnök egyik, ha nem a legismertebb republikánus kritikusává vált. És annyira népszerűvé, hogy a Fehér Házban többen is felesége kirúgását fontolgatják, hogy ezzel semlegesítsék.

Elszomorít, hogy miként alakultak a dolgok

– mondta George Conway tavaly augusztusban a Washington Postnak, amikor visszaemlékezett arra az örömre, amit az elnökválasztás estéjén érzett. Szomorúsága különösen nagy lehet azért is, mert ő volt az, aki összeismertette Trumpot a feleségével, aminek végül az lett az eredménye, hogy Kellyanne Conway a republikánus elnökjelölt kampánymenedzsere lett. Ahogy a Postnak mondta, ha tudta volna azt, amit most tud, ezt soha nem tette volna meg.

Konzervatív szerelem

Az Egyesült Államok egyik legjobb polgári jogi ügyvédjének számító George Conway 2001-ben házasodott össze a hozzá hasonlóan konzervatív Kellyanne Fitzpatrickkal. A párt közös ismerősük, a tüzes konzervatív médiaszemélyiségként ismertté vált jogász, Ann Coulter hozta össze, George kérésére. Az akkor már briliáns jogászként ismertté vált Conway azután kérte meg erre, hogy egy magazin címlapján meglátta a közvélemény-kutatóként republikánus politikusnak dolgozó, saját cégét vezető Kellyanne-t.

Esküvőjüket a philadelphiai Szent Péter és Pál székesegyházban tartották. A beszámolók szerint igazán „dekadens esemény” volt, olyan nagy tortával, hogy szét kellett vágni, hogy beférjen az ajtón. A vendégek között pedig a „Clinton-ellenes jobboldali összeesküvés mind a hét tagja megjelent”, és a vendégsereg kizárólag republikánusokból állt

– mondta el egyikük a Postnak.

A házaspár ezután New Yorkba költözött, méghozzá az akkor még csak ingatlanmágnásként ismert Trump lakóépületeinek egyikébe. Ekkor ismerkedtek össze vele, azt követően, hogy a lakóközösség megpróbálta levetetni Trump nevét az épületről, de George a lakógyűlésen ez ellen érvelt. A későbbi elnöknek annyira megtetszett Conway kiállása, hogy felajánlott neki egy helyet az épületet kezelő tanácsban, de ő ezt visszautasította. Helyette felesége vállalta a szerepet.

Ha tudtam volna, amit most, akkor nemet mondtam volna, és soha nem említettem volna, amikor hazaértem

– mondta ezzel kapcsolatban George Conway a Postnak. Hozzátéve, hogy a lustaságának köszönhető, hogy ők ketten összeismerkedtek.

Később New Jerseybe költöztek, ahol visszahúzódó életét éltek négy gyerekükkel, és közben jelentős vagyont gyűjtöttek össze: vagyonbevallásuk szerint 2016-ban 39 millió dollárjuk, azaz majdnem 12 milliárd forintjuk volt. Kellyanne megtehette volna, hogy csak a feleség szerepét játssza jól kereső férje mellett, aki az egyik legjobb New York-i ügyvédi irodában dolgozott partnerként, és milliódolláros fizetést vitt haza. Kellyanne elmondása szerint azonban George kifejezetten arra biztatta, ne adja fel az álmait, vigye tovább tanácsadócégét, amit a semmiből épített fel.

„Beszippantotta a Trump-szekta”

Az amerikai sajtóban megjelent beszámolók szerint senkinek sincs kétsége afelől, hogy nagyon szeretik egymást, de mostanra Trump elnöksége éket vert közéjük. Az elnököt eleinte teljes mellszélességgel támogató George Conway ugyanis hamar teljesen kiábrándult Trumpból az igazságszolgáltatás elleni támadásai miatt. Pedig megválasztása után Trump még egy magas rangú állást is felajánlott neki a legfőbb ügyészség szerepét is betöltő igazságügyi minisztériumban, amit Conway el is akart fogadni. Aztán Trump kirúgta az ellene vizsgálódó FBI igazgatóját, James Comey-t, és a jogászként nagy karriert befutott Conway inkább az elveit választotta a pozíció helyett.

Aztán 2017 nyarán elkezdte Twitter-oldalán kritizálni a jogrendszert két lábbal taposó elnököt, és ezzel elindult az sztárság felé. Követőinek száma gyorsan növekedni kezdett – minél erősebben támadta az elnököt, annál jobban nőtt ismertsége.

Conway 2018-ban még azt mondta a Postnak, hogy „érthető okokból” visszafogja magát a kritizálással, és nem megy neki annyira Trumpnak, mint ahogyan szíve szerint tenné. Ugyanezt mondták még tavaly a Politico című amerikai lapnak a jogász barátai és kollégái is, akik szerint a Twitter-üzenetek csak a jéghely csúcsát jelentik, frusztrációja Trumppal szemben csak nőtt.

A visszahúzódónak, félénknek és kissé szégyenlősnek jellemzett Conway (középiskolai évkönyvében nincsen róla fotó, neve csak a végén szerepel, a „nem szeretik a kamerát” szekcióban) tavaly májusban még azt mondta a Politicónak, hogy, ha szeretne valamint nyilvánosan mondani, akkor megtenné, és az őt ismerő emberek véleménye is az volt, hogy kifejezetten visszafogja magát a felesége miatt. Ez azonban mostanra teljesen megváltozott, főleg azután, hogy megindult Trump ellen az impeachment. Conway teljes letámadást indított az elnök ellen. Míg korábban csak titokban írt az elnökkel szemben kritikus újságíróknak, kéretlen levelekben segítve tanácsokkal a munkájukat, az idén októberben már hosszú cikket írt az Atlantic magazinban arról, hogy a szerinte szociopata Trump miért teljesen alkalmatlan az elnöki pozícióra, kóros nárcizmusa miatt.

Az előző héten pedig még azt is megtette, hogy együtt szerepelt a liberális MSNBC televízióban, a híres demokrata jogász, Neal Katyal mellett, hogy a Trump elleni impeachmentről beszéljen. Látszott, hogy már nem fogja vissza magát. Kijelentette, hogy „elszörnyedve és elborzadva” nézi, ahogy a Republikánus Párt védi Trumpot, aki személyes céljaira használta fel az amerikai külpolitikát, hozzátéve, hogy Trumpot semmi más nem érdekli, csak önmaga.

És közben véleménycikket írt a Washington Postban arról, hogy Trump egy rasszista elnök, majd a Barack Obama-kormányzatban is dolgozott Katyall együtt írt cikket szintén a Postnak arról, miért kell megindítani az impeachmentet Trump ellen.

Mindennek a házassága látta a kárát. A Post már tavaly arról írt, hogy bár közös fedél alatt laknak több millió dollárt érő washingtoni otthonukban, mindketten a saját kis bunkerükbe bújnak. A héten pedig a Vanity Fair magazin több hozzá közel álló emberre hivatkozva közölte, hogy George az ideje nagy részében már New Yorkból dolgozik, és amikor meglátogatja feleségét Washingtonban, akkor pár passzív-agresszív odaszúrástól eltekintve nem beszélgetnek Trumpról.

A cikk szerint George még mindig szereti a feleségét, és szeretné, ha a házassága túlélné ezt a mostani megpróbáltatást, de ez csak akkor lenne lehetséges, ha felesége otthagyná a Fehér Házat. Közben feleségét úgy jellemezte, mint akit beszippantott egy szekta, és addig nem lesz jobb a helyzetük, amíg a szekta ki nem veti magából Kellyanne-t.

