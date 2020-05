A külügy nem árulja el, hogy Dzsudzsák miért kapott diplomata útlevelet

Továbbra sem világos milyen diplomáciai feladatot lát el Dzsudzsák Balázs labdarúgó és miért kapott diplomata útlevelet — derül ki a Blikk cikkéből.

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, Dzsudzsák Balázs a magyar állam segítségével repült az Egyesült Arab Emírségekből Magyarországra, hét másik magyar személlyel együtt. Az Emirátusokban a koronavírus-járvány miatt leállt a polgári légiforgalom, ezért csak az ehhez hasonló járatokkal lehet elhagyni az országot.

A minisztérium ekkor közölte, hogy Dzsudzsák Balázs rendelkezik diplomata útlevéllel tekintve, hogy a magyar labdarúgó válogatott csapatkapitánya.

A Blikk több kiemelkedően teljesítő, Dzsudzsáknál gyakran még többet is utazó magyar sportolót is kifaggatott, hogy ők rendelkeznek-e ilyen dokumentummal, de a válasz egyöntetű nem volt. A túraautó-világkupa-győztes Michelisz Norbert, a fedett pályás vb-győztes súlylökő, Márton Anita és a vb-harmadik gátfutó, Baji Balázs is elárulta, nincs ilyen papírja. Ugyanezt a választ kapták a háromszoros ötkarikás aranyérmes úszótól, Hosszú Katinkától, a párosban háromszoros világbajnok teniszező Babos Tímea menedzsmentjétől és az olimpiai bajnok Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang kapcsán a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetségtől.

A lap megkereste a külügyminisztérium sajtóosztályát, hogy megtudják, hány sportolónak van diplomata útlevele, de lapzártáig nem kaptak választ. Mint írják: egy ilyen papír kiállításához lényegében csak az kell, hogy a külügy engedélyezze, az illető a hivatalos kritérium szerint diplomáciai küldetést teljesítsen.

Kiemelt kép: Orbán Viktor Facebook-oldala