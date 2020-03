„Orvos vagyok Olaszországban. Soha nem láttunk még ehhez hasonlót”

Marco Pavesi aneszteziológus szerint az egészségügyi ellátórendszer az összeomlás szélén van. Eljöhet az idő, amikor választani kell a betegek között.

Egyikünk sem élt még át ilyen tragédiát

– írja a New York Times honlapján megjelent írásában Marco Pavesi milánói orvos.

Mint fogalmazott, tudják, hogyan kell cselekedni autóbalesetek, vonatkisiklások és földrengések esetén is, de a koronavírus új kihívások elé állította őket.

Mindig nyugodtan gondolunk arra, hogy valami történik tőlünk nagyon messze, a világ túloldalán másokkal. Ez egyfajta babona. De nem most. Mert most velünk is megtörtént: a szeretteinkkel, a szomszédainkkal, a kollégáinkkal

– fogalmaz drámai hangvételű cikkében az orvos.

Marco Pavesi aneszteziológus az egyik milánói klinikán, a koronavírus-járvány szívében dolgozik. Február 21-én, amikor az első fertőzöttet azonosították az országban, a kórházuk felajánlotta a segítséget. Minden tervezett műtétet elhalasztottak, az intenzív osztályon minden ágyat a koronavírussal fertőzött betegeknek adtak át. 24 órán belül a műtőket is úgy alakították át, hogy azokban szükség esetén kezelni tudják a koronavírusos pácienseket. De a járvány terjedése meghökkentő.

Keddig országszerte 31 506 esetet diagnosztizáltak, közülük 2941 gyógyultan hagyták el a kórházakat, 2503 ember pedig elhunyt. Lombardiában 16 220 esetről tudni, 1640 áldozattal, 879-en pedig az intenzíven fekszenek. Ilyen számok mellett az ország egészségügyi rendszere hamarosan összeomlik

– magyarázza.

Az egészségügyi dolgozók túlhajszoltak, és egyre több régióban okoz ez problémát. Lombardia és a kormány 10 nappal ezelőtt agresszív lépéseket tett a járvány megfékezéséért. Hogy ezek hatásosak lesznek-e, az a hét végéig kiderül, akkor jár le ugyanis a fertőzés 15 napos lappangási ideje.

Voltak olyan hírek, hogy az orvosoknak el kellett döntenie, melyik pácienssel foglalkoznak és melyikkel nem. Személyesen én ezt nem tapasztaltam: a kórházamban minden beteg megfelelő ellátásban részesült. De lehet, hogy ez nem tart sokáig. Ha a betegek száma nem kezd el záros határidőn belül csökkenni, akkor az erőforrásaink nem lesznek már elegendőek. Ezen a ponton már bevett szokássá válhat, hogy választani kell a páciensek között

– teszi hozzá.

Azt is írta, a kollégái országszerte hatalmas áldozatot hoznak a munkájukért. Tudják, hogy most szükség van rájuk, ami erőt ad nekik a hihetetlen mértékű stressz ellenére is.

Hogy meddig tart a kitartás, azt nem tudom megmondani. Néhány kollégámnak már pozitív lett a koronavírus-tesztje, és néhányan az intenzív osztályon fekszenek. A veszély mindnyájunk számára nagy.

Marco Pavesi azt reméli, hogy a járvány mielőbb véget ér. De ez csak akkor lehetséges, ha az új fertőzöttek száma csökkenésnek indul.

Reményt nyújt, hogy a lakosság fegyelmezetten vette tudomásul a kormány által hozott intézkedéseket, és hogy vannak tapasztalataink a súlyos betegek kezelésében. Lehet, hogy a megszorító intézkedések hatásosak lesznek, és hétvégén már jó híreket kapunk. De egyelőre vastagon benne vagyunk a tragédiában

– zárta írását az aneszteziológus.

