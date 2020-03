Koronavírusos lett a brazil elnök

Jair Bolsonaro brazil elnök koronavírus-tesztje pozitív lett, írja a Guardian helyi lapokra hivatkozva. Az már korábban kiderült, hogy Bolsonaro sajtófönöke elkapta a vírust, miután az elnök küldöttségének tagjaként az Egyesült Államokban járt.

Major Rio de Janeiro newspaper reporting that president Jair Bolsonaro’s first test has come back positive for coronavirus https://t.co/f7yTVDtwDG

— Tom Phillips (@tomphillipsin) March 13, 2020