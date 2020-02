Megmentettek egy fiatal nőt a nemi erőszaktól, majd a megmentői megerőszakolták

A szörnyű eset az india Noidában történt.

Összesen hat ember tartóztattak le az Új-Delhi közelében fekvő Noidában. A férfiakat azzal gyanúsítják, hogy csoportosan megerőszakoltak egy fiatal nőt. A tettüket súlyosbítja, hogy a híradások szerint a csoport először megmentette a nőt, miután egy másik tőlük különálló férfi megpróbálta megerőszakolni.

A nő a testvére barátjával találkozott egy parkban, aki azt ígérte, munkát szerez neki. A férfi ehelyett molesztálni kezdte a 21 éves sértettet, akit egy 5 főből álló csoport mentett meg.

A csoport tagjai ezután megerőszakolták a nőt, aki feljelentést tett a rendőrségen. A hat elkövetőből összesen négyet sikerült is rövid időn belül letartóztatni, közte a sértett testvérének barátját is, és az 5 fős csoportból 3 másik embert. A nyomozás jelenleg is tart, de az igazságügyi orvosszakértő megállapította, hogy tényleg megtörtént az erőszakos közösülés.

News18