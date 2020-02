Tüntetők várták Orbánt Berlinben

Orbán Viktor hétfőn Berlinbe utazott, ahol a CDU vezetésével, és Angela Merkel német kancellárral is találkozik. A német fővárosba az egyik honvédségi géppel utazott a magyar miniszterelnök, ami a Facebook-jára feltöltött képen látszik.

A CDU központjánál néhány maréknyi tüntető várta Orbánt, akik egy

– azaz egy „EU által támogatott Orbánisztán” feliratú transzparenst feszítettek ki.

A demonstrálók a Fidesz és a szélsőjobboldali német AfD közötti ideológiai hasonlóságra is fel szeretnék hívni a konzervatív CDU figyelmét.

“#Orbanistan powered by #EU” Hungarian protesters welcomed #orban who meets the #CDU chef #AKK & the German Chancellor #Merkel in #Berlin. “What’s not working in #Erfurt why does it work in #Brussels?” they asked and showed parallels between the ideology of #AfD and #Fidesz pic.twitter.com/2Ca9mlpKEU

— Dóra Diseri (@diseridora) February 10, 2020