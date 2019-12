Ki fogsz akadni ezen a 85 ezres fülbevalón, de nem az ára miatt

A Twitteren bukkant fel az a dizájner fülbevaló, ami 220 brit fontról, vagyis nagyjából 85 ezer forintról le lett árazva kicsivel több mint 32 ezer forintra. Persze nem a leárazás miatt lett híres az ékszer, ó, nagyon nem. A fülbevaló első ránézésre olyan, mint a legtöbb karika fülbevaló, de ennek van egy különlegessége. Hogy is mondjuk, máshogy kell hordani, mint gondolnánk.

Inkább megmutatjuk, tehát jöjjön a fülbevaló magában:

És most jöjjön, hogy hogyan kell viselni:

*online shopping* Oo this would be a nice basic set of earrings

*swipes through photos* wait what pic.twitter.com/2s34s2QTZC

— . (@doragzplora) December 24, 2019