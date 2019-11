Videón, ahogy civilek leteperik a támadót a London Bridge-en

Késes támadót lőttek agyon a rendőrök péntek délután London belvárosában. A London Bridge-et délután fél 4-kor zárta le a rendőrség.

A Twitterre felkerült egy videó, amin az látszik, hogy civilek leteperik a támadót, elveszik tőle a kést, majd a rendőrség lelövi (a lövés pillanata nem látszik a felvételen):

Please stay away from #LondonBridge! I just saw a man with a knife being shot in the head by police. Please be careful London! pic.twitter.com/BotIffaLJ0

— Hand Luggage Only (@HLOBlog) November 29, 2019