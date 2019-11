Leállt a gyilkos szíve, s most azt állítja, ezzel letöltötte életfogytig tartó börtönbüntetését

Iowai történet.

A ma 66 éves Benjamin Schreibert egy 1996-ban elkövetett halálos késelésért tényleges életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték az amerikai Iowában. Négy évvel ezelőtt a férfi egy vesekő miatt szepszist kapott, és leállt a szíve; kórházba szállították, újraélesztették.

Az ügyvédje bírósághoz fordult, s azzal érvelt védence szabadon bocsátása mellett, hogy mivel Schreiber a klinikai halál állapotában volt, meghalt, következésképpen le is töltötte az életfogytig tartó börtönbüntetését, így „bebörtönzése jogellenes, azonnal szabadlábra kell helyezni”.

Egy alsóbb fokú bíróság korábban elutasította a kérvényt, s most pénteken az iowai fellebbviteli bíróság helyben hagyta a döntést.

A háromtagú bíróság eredetinek tartotta az elítélt és ügyvédje beadványát, ám, mint a végzés fogalmazott, a dokumentum „nem bizonyult meggyőzőnek”.

Amanda Potterfield bírónő ekképpen érvelt:

Schreiber vagy életben van, és akkor börtönben kell maradnia, vagy halott, de akkor a beadvány nem valódi… Benjamin Schreiber nem lehet halott, ha képes volt aláírni a beadvány jogi dokumentumait.

A The New York Times című lap megjegyezte: Schreiber esete különös, de nem egyedi. A két New York-i rendőr meggyilkolásáért életfogytiglanra ítélt Jerry Rosenberg 1988-ban szintén azzal az érveléssel próbált szabadulni az életfogytig tartó börtönbüntetésből, hogy beteg volt, és egyszer leállt a szíve. A bíróság akkor is elutasító döntést hozott, mondván: Rosenberg „jogilag nem halt meg, erről tanúskodik jelenléte a tárgyalóteremben”.

A 24.hu című hírportál pedig azt jegyzi meg éppen ebben a pillanatban, hogy veszélyes precedens teremtődne, ha egyszer egy beklinikaizott életfogytos hivatalosan kikerülne, hiszen a „ténylegesek” körében már másnap beindulna a „halj meg egy percre” mozgalom.