Trump valószínűleg bemutatott az űrhajósnőnek, miután kijavította őt

lőször hajtott végre űrsétát kizárólag női űrhajóscsapat pénteken: Jessica Meir és Christina Koch, a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két amerikai űrhajósa a csaknem hét órásra nyúlt pénteki űrsétán az állomás akkumulátorait cserélte ki.

Donald Trump amerikai elnök gyorsan rájuk is csörgött telefonon, hogy gratuláljon nekik, de már-már megszokott módon mondott néhány valótlan dolgot, például azt, hogy ők voltak az első nők az űrben.

Jessica Meir rögtön kijavította őt, mire Trump látványosan a középső ujjával igazította meg a haját.

Akár direkt csinálta, akár nem, az biztos, hogy elsőre elég természetellenes ez a mozdulatsor.

When gently corrected by one of the astronauts about how other women have spacewalked, Donald Trump uses his middle finger to “fix” his hair.

How is this even real life? pic.twitter.com/9bnj7XfY1m

— Shannon Watts (@shannonrwatts) October 21, 2019