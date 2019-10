Rohamrendőröket küldtek a katalán tüntetőkre, legalább 74-en megsérültek

Kedd este több katalóniai városban voltak tüntetések, a demonstrálók utakat és vasútvonalakat zártak le, és sok helyütt összetűztek a rohamrendőrökkel, tiltakozva a katalóniai függetlenségi vezetőket börtönnel sújtó minapi ítélet ellen — számolt be az MTI.

A Twitterre több videót töltöttek fel, sokan indokolatlan rendőri brutalitásról beszélnek:

Multiple cases of hateful attacks of Spain occupation forces in #Catalonia against people protesting for the hefty conviction of pro-independence leaders. A ‘dangerous’ OLD LADY brutally thrown to the ground here.#SpainlsAFascistState#StandUpForCataloniapic.twitter.com/zw8nfT9AqD

— [ David d’Ent.🎗#JoSócCDR ] (@denterd) October 15, 2019