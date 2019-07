Sötét fordulatot vett az év legnagyobb ellenállása

Vasárnap éjjel durva erőszakba fordult a hét hete tartó, eddig zömében békésen zajló több százezres tüntetéshullám legújabb megmozdulása, amikor maszkos férfiak tömegesen támadtak rá demonstrálókra Hongkong egyik vasútállomásán. Helyszíni beszámolók szerint a tüntetők már hazafelé indultak, amikor szinte a semmiből lerohanták őket botokkal és vascsövekkel. A támadók csak a fekete pólós emberekre utaztak, ezt a színt viselte ugyanis a legtöbb tüntető aznap este is.

Gwyneth Ho újságíró a helyszínen tartózkodott és élőben közvetítette az eseményeket, amikor elkezdték ütlegelni.

This is a clip from Gwyneth Ho (@StandNewsHK)’s live video. Look at how vehement and vicious the white-shirts are in their attacks on protesters. Look at their matching weapons – their long wooden sticks & umbrellas. #antielab #YuenLong

(https://t.co/YLjoOljcQC) pic.twitter.com/QucaHWJWdS

