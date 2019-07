Eldurvult a vasárnapi tömegtüntetés Hongkongban

Ismét több tízezren vonultak utcára Hongkongban vasárnap, hogy tiltakozzanak a kiadatással kapcsolatos, “parkolópályára tett” törvénytervezet, valamint a város Peking-barát kormányzata ellen, illetve követeljék a demonstrálókkal szembeni rendőrségi intézkedések független kivizsgálását – írta internetes felületén a South China Morning Post (SCMP) című hongkongi lap.

A tiltakozók menetét a demonstrációt szervező Civil Human Rights Front nevű jogvédő szervezet egyik vezetője mellett több hongkongi törvényhozó és ismert személyiség vezette. A jogvédő szervezet június 9-én és 16-án tartott hasonló, nagy tömegeket megmozgató demonstrációt, becslések szerint az előbbin egymillió, az utóbbin kétmillió ember vett részt.

A vasárnapi demonstráción a szervezet becslései szerint csaknem 430 ezren vehettek részt, a rendőrség ezzel szemben 138 ezerre becsülte a részvevők számát.

A vasárnapi megmozduláson a tüntetők a kiadatási törvény módosítását célzó tervezet végleges visszavonásán kívül egy olyan független bizottság felállítását is követelték, amely kivizsgálná a demonstrálókkal szembeni rendőrségi intézkedések jogosságát. A tiltakozók szerint a korábbi megmozdulásokon a rendőrség több alkalommal túlzott erőszakot alkalmazott velük szemben.

A felvonulás az eredeti tervek szerinti útját a rendőrség biztonsági okokra hivatkozva lerövidíttette a szervezőkkel, ám az utcára vonuló tömeg egy része a tiltás ellenére folytatta a menetet az engedélyezett végponton túl. Tüntetők egy csoportja úttorlaszokat állított fel, megbénítva a járművek közlekedését. Egy másik csoport Peking hongkongi képviseleti irodájához vonult, az épületet néhányan tojással dobálták meg, míg mások falfirkákat festettek fel.

A demonstráció ugyan napközben békésen zajlott, estére azonban a tiltakozók több helyen is összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt vetettek be, mire a tüntetők válaszul palackokkal dobálták meg őket.

LATEST: Protesters are running off the streets of Hong Kong as police fire more tear gas to disperse the crowd #反送中 #antiELAB pic.twitter.com/luvoFUZCYs

— Bloomberg TicToc (@tictoc) July 21, 2019