Vannak sztárok, vannak példaképek, és van David Attenborough

Kilencvenhárom éve született, hangyászsün fajt neveztek el róla, lovaggá ütötték, és mellesleg ujjongó tömeg fogadja a legnagyobb európai zenei fesztiválon, ki ő?

Nem más, mint az angol természettudós, David Attenborough.

Noha a világhírű természetfilmes már több mint ötven éve gyártja a természetfilmeket és sorozatokat, üzenete talán soha nem volt aktuálisabb, mint 2019-ben. Az elmúlt hónapokban egyre inkább erősödni látszik a ellentét a klímaváltozás elleni küzdelem fontosságát hirdetők és az egész folyamatot tagadó populista politikusok, illetve híveik között.

Vajon eljön-e a nap, amikor Orbán a migránsok helyett a klímavédelem ellen kampányol? Az európai populisták sorra mennek szembe a klímavédelmi irányelvekkel. A Fidesz kivételt képez, kérdés, beáll-e a sorba a magyar kormánypárt, ha a migráció már nem ad muníciót.

Ugyan a zöld pártok és mozgalmak fokozatosan törnek előre világszerte, a májusi EP-választáson azért jól megfigyelhető volt, hogy ezek a politikai csoportosulások inkább a fiatalabb korosztályban népszerűek – még ha néhol egészen drasztikus mértékben nőtt is a támogatásuk.

Így állt elő az a különös helyzet, hogy a bolygó megmentéséért igyekvő fiatalok ha tehetnék, egy 93 éves tudóst választanának meg a világ bármilyen jelentős vezető tisztségébe. Hogy miért, arra viszonylag egyszerű a magyarázat.

Hiába közeledik vészesen Attenborough századik születésnapja, a természettudós egészen kivételes állapotban van ma is fizikailag és szellemileg egyaránt, és úgy hangoztatja nap mint nap a klímaváltozás elleni harc fontosságát, hogy az ő életére valószínűleg már nem sok hatása lesz a globális felmelegedésnek.

A személyét övező kultuszt kevés dolog tudja hatásosabban illusztrálni, mint az, ami a Glastonbury fesztiválon történt június végén. Az ötnapos rendezvény zárónapján Attenborough személyesen mondott köszönetet azért, hogy a világ talán leghíresebb fesztiváljának közönsége végig műanyagmentesen szórakozott, hiszen a helyszínen csak újrahasznosítható üvegben árultak különböző italokat, illetve a vizes tartályok kapacitását is megháromszorozták.

Dehát ez csak egy fesztivál a sok közül, legyinthetnénk fásult nemtörődömséggel, ám ez a gesztus önmagában több mint egymillió műanyagflakon felhasználásától óvta meg a Földet.

Attenborough színpadra lépése egyébként meglepetés volt, az erről készült videót pedig külön érdemes már csak azért is megnézni, mert már-már lélegzetelállító, ahogy a gigantikus tömeg néma csendben várja a színpad előtt a természettudós megjelenését, miközben a hangszórókból nem egy népszerű popdal, hanem a bálnák hangja szól.

A bolygó kétharmadát tengerek és óceánok borítják, a szárazföld mindössze a Föld egyharmadát teszi ki. A hét kontinens, amelyeken mi, emberek élünk, mind csodálatos teremtményeknek ad otthont: madarak, emlősök, különféle állatok

– mondta felszólalásában.

A hatás természetesen nem maradt el, egy férfi a természettudós beszéde után azt mondta, Attenborough a világ teremtményeinek hangja, nekünk pedig csatlakoznunk kell hozzá. Mások arról beszéltek, hogy nem is akartak a színpadhoz menni, de amikor megtudták, ki áll majd rajta, meggondolták magukat.

A természetfilmes olyan ováció közepette távozott a színpadról, hogy azt a headliner Killers vagy a Cure is irigykedve nézhette, arról nem is beszélve, hogy a grandiózus tömeg Attenborough elköszönése után a színpad előtt maradt, hogy végignézze a természetfilmes legújabb klímasorozata, a Seven Worlds One Planet előzetesét. Úgy tűnik, hatásosabb a változatos földi élővilágot bemutatni egy fesztivál kivetítőin, mint Orbán-beszédet sugározni.

Az Attenborough-kultusz azonban már ezen is túlmutat, hiszen egy 30 éves brit nő, Jen Pyrah úgy érezte, ki más érdemelné meg, hogy arcát különböző pólókra, bögrékre vagy akár zoknikra nyomják, ha nem Attenborough, így nyitott egy boltot, ahol ezeket árusítja – természetesen mindezt teljesen műanyagmentesen.

Remélem, David boldog lenne, ha látná. Biztosan furának érezné, ha a saját arcképével ellátott pólót kellene viselnie, de azért remélem, tetszene neki

– mondta a BBC-nek a fiatal nő. A projektből nem maradhatott ki a jótékonykodás sem, a bevétel tíz százalékát egy, az élővilág védelmére létrehozott szervezet kapja meg.

Csakhogy Attenborough nemcsak fesztiválszínpadon vagy dokumentumfilmekben sürgeti a klímaváltozás megfékezését, hanem előszeretettel hangoztatja a témát politikusi körökben is.

A természettudós kedden részt vett a brit parlament bizottsági ülésén, ahol nem finomkodott a kijelentéseivel, jóslatai szerint

a bolygó szennyezése hamarosan olyan undort vált majd ki, amilyet a rabszolgaság.

Amikor a parlament egyik konzervatív politikusa, Patrick McLoughlin arról érdeklődött, hogy elegendő lehet-e a brit kormány azon vállalása, hogy 2050-re nullára csökkentenék a szén-dioxid-kibocsátást, Attenborough azt felelte, hogy nem a legjobb megközelítés az ilyen célok kitűzése.

„Úgy vélem, nem így kellene a problémára összpontosítani. Nem lehetünk elég radikálisak jelenleg az előttünk álló problémák kezelésében” – szögezte le a természettudós.

Attenborough szerint a leginkább bátorító dolog, amit jelenleg lát, hogy a jövő választói már most hallatják a hangjukat, sőt egyértelművé teszik, mit akarnak. A természetfilmes úgy véli, ez igazolja, hogy a fiatalok felismerték, hogy az ő jövőjük forog kockán.

Nagy változások kezdetén állunk, fogalmazott Attenborough, aki szerint főként a fiatal generáció ösztönzi mindezt.

Én rendben leszek a következő egy évtizedben, mi itt mindannyian rendben leszünk, hiszen mi nem fogunk szembesülni azokkal a problémákkal, amik majd 20-30 év múlva következnek be, és teljesen megváltoztatják majd azt, ahogy élünk, amit eszünk

– szögezte le.

Ugyan azt hihetnénk, hogy Attenborough mondatai és figyelmeztetései politikai hovatartozástól és ideológiai meggyőződéstől függetlenek, ám a klímaváltozás ellen harcolni kívánók és az azt hevesen tagadók közötti többfrontos háború miatt már a neves természettudós munkáját is megkérdőjelezik a szélsőjobbos „szellemi műhelyek”.

A Breitbart áprilisban a BBC legnagyobb hazugságának nevezte Attenborough Klímaváltozás – A tények című filmjét, mondván, már a mű címe is hazugság, ezen kívül környezetvédelmi propagandának titulálták a természetfilmet, ami szerintük hazugságokat terjeszt többek közt az erdőtüzekről, a hőhullámokról és az áradásokról is.

Attenborough egyébként idén tavasszal megígérte, hogy megpróbálja meggyőzni az amerikai elnököt, hogy a klímaváltozás valódi fenyegetést jelent a bolygóra.

Donald Trump korábbi nyilatkozatait látva nem egyértelmű, hogy ez lesz-e nehezebb feladat, vagy a bolygó megmentése.

Kiemelt kép: James D. Morgan/Getty Images