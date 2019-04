Húsvéti csokikacsa miatt vádolták meg rasszizmussal az egyik angol üzletláncot

Kisebbfajta botrány tört ki Nagy-Britanniában a napokban, amikor a Waitrose üzletlánc kijött az egyik húsvéti édességével. A dobozban három csokikacsa van, tej-, fehér- és étcsokis, és a kacsáknak nevet is adtak: Crispy, Fluffy és Ugly.

Egyeseknél az Ugly, azaz Rút nevű kacsa verte ki a biztosítékot, mert szerintük politikailag nem korrekt, sőt, egyenesen rasszista, hogy a legsötétebb színű kacsának adták ezt a nevet.

Crispy, Fluffy and Ugly – trio of Easter ducklings at #waitrose . Ugly is the dark one on the right. Overheard women saying “this is not right” , I agree, doesn’t look good at all. Thousands of other options… why #ugly????? pic.twitter.com/bw5iFCcPuz

— livia a. aliberti (@livia_aliberti) March 7, 2019