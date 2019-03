Pofonnal válaszolt a tojásra az ausztrál szélsőjobboldali politikus

Fraser Anning ausztrál szélsőjobboldali képviselő a muszlimokat hibáztatta az új-zélandi terrortámadás után. A politikus arról beszélt, hogy a muszlimok növekvő száma miatt egyre jobban félnek az emberek, szerinte ez volt az oka a vérengzésnek.

Ausztrália miniszterelnöke Scott Morrison megdöbbentőnek és undorítónak nevezte Anning kijelentését. Valószínűleg hasonló véleményen van az a 17 éves fiatal is, aki szétnyomott egy tojást Anning fején, miközben ő nyilatkozott. A politikus nagyon zokon vette az akciót, két pofont is lekevert a fiúnak, és ha a biztonságiak nem lépnek közbe, akkor valószínűleg még össze is verekednek. Az esetről videó is készült:

A fiút végül rendőrök vezették el a helyszínről.

(via Guardian)