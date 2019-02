800 oldalon keresztül sorolják Trump volt tanácsadójának bűneit

Adócsalás, pénzmosás, az igazságszolgáltatás akadályoztatása – csak néhány azok közül a bűncselekmények közül, amelyekkel megvádolták Paul Manafortot abban a 800 oldalas dokumentumban, amelyet Robert Mueller csapata állított össze. Donald Trump volt kampányfőnökének ügyében március 13-án hoz ítéletet egy washingtoni bíróság.

A 2016-os amerikai elnökválasztás esetleges orosz befolyásolását vizsgáló különleges ügyész által összeállított irat szerint Manafort tíz éven keresztül „arcátlanul és sorozatosan törvényt sértett” és ezen még akkor sem változtatott (2018 elején), amikor már hivatalos eljárás folyt ellene.

A fenti már említett bűncselekmények mellett szerepel a külföldi ügynökök regisztrációjára vonatkozó törvény megsértése is, amely szerint mindenkinek, aki egy másik ország megbízásából politikai célból cselekszik, azt jelentenie kell az amerikai hatóságoknak, beleértve az ebből származó jövedelmet is.

Az ügyészek szerint Manafort először akkor sértette meg ezt a törvényt, amikor 1984 és 1986 között nem jelentette, hogy Szaúd-Arábia érdekében lobbizik az amerikai Kongresszusban és a Fehér Házban. Akkor lebukott, de ez nem akadályozta meg abban, hogy 2007-ben arról se nyilatkozzon, hogy az ukrán kormánynak ad tanácsot.

Manafort merész volt, néhány bűncselekményt akkor követett el, amikor kampányfőnöki feladatai miatt a reflektorfényben szerepelt, néhányat pedig akkor, amikor óvadék ellenében szabadlábra helyezte a bíróság,

Az ügyészek arról nem írtak konkrétan, hogy hány év börtönbüntetést kérnek Manafortra, mindössze annyi áll a dokumentumban, hogy a férfi által elkövetett bűncselekményekért 17-től 22 évig terjedő börtönbüntetés szabható ki. Ugyanakkor Manafort legfeljebb 10 évet kaphat, mert a törvények szerint többrendbeli bűncselekménynél egyenként legfeljebb 5 év szabható ki, őt pedig kétrendbeli törvénysértéssel gyanúsítják.

Ez azonban nem jelenti azt, hogy a 69 éves férfi nem fogja élete hátralevő részét rácsok mögött tölteni. Manafortot ugyanis egy virginiai bíróság már elítélte (többek között adócsalás miatt) és ott 19-től 24 évig tartó büntetésre számíthat. A bíróság pedig dönthet úgy, hogy nem egyidőben, párhuzamosan üli le a két büntetést, hanem összeadják az éveket.

Bár egyes információk szerint Manafort reménykedik abban, hogy Donald Trump majd kegyelmet ad neki, és ettől az elnök sem zárkózott el, nem biztos, hogy ez a terve bejön. A Bloomberg úgy tudja, hogy amennyiben Trump valóban megkegyelmez Manafortnak, manhattani ügyészek újabb eljárást fognak indítani, arra hivatkova, hogy Manafort megsértette New York állam adózási törvényeit. Az amerikai elnök szövetségi bűncselekmények esetén adhat kegyelmet, állami bűncselekmények esetén viszont nem.

A politikai tanácsadónak ebben az esetben is lehet még egy menekülőútvonala, az úgynevezett kettős kockázat, amely szerint nem lehet valakit elítélni olyan bűncselekményért, amelyben felmentették vagy kegyelmet kapott – igaz, sajtóinformációk szerint New York állam ügyészei készek szembeszállni ezzel is, csak hogy Manafort börtönbe menjen.

