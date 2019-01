Elfogták Erdély legrettegettebb betörőjét

Kolozsváron fogták el és a szamosújvári börtönbe vittek az 54 éves férfit.

A rendőrség nyilvántartása szerint Erdély legrettegettebb betörője volt Ioan Duma, aki csak 2002-2003-ban több mint 70 lakást fosztott ki különböző erdélyi városokban – írja a Maszol.ro.

A Kolozs megyei rendőrség szerint a büntetett előéletű férfit kedden fogták el a kincses város egyik sugárútján. A bűnözőnél most is volt egy hátizsák is telepakolva betöréshez használt szerszámokkal.

Ioan Duma korábban már 14 évet töltött börtönben. Tavaly másfél, tavalyelőtt két és fél év börtönre ítélték, de elmenekült a büntetés elől, ezért országos és nemzetközi körözés alatt állt. A férfi fosztotta ki korábban Daniel Buda EP-képviselő lakását is.