Mogyoróparti a gyermekosztályon: allergiás gyerekek életükben először ettek mogyorós csokit

Becslések szerint 40 ezer ételallergiás gyerek él Magyarországon, nagyjából 20 ezren vannak, akiknél anafilaxiás reakció alakulhat ki. Többségük a földimogyoróra allergiás, náluk akkor is súlyos reakció lehet a következmény, ha csak érintkeznek az allergénnel. Az érintett családok óriási figyelmet és energiát fordítanak arra, hogy még véletlenül se kerüljön a közelükbe mogyoró. A törökbálinti Református Pulmonológiai Centrum Gyermekosztályán nemrég egy olyan kezelés kezdődött, amelynek lényege, hogy az allergiás gyerekek immunrendszerét fokozatosan, mikrodózisokkal szoktatják a földimogyoróhoz. A kezelésnek köszönhetően ma már van olyan allergiás gyerek, aki tíz szem földimogyorót is meg tud enni anélkül, hogy allergiás reakció lépne fel. Nemrég az osztályon földimogyorópartit rendeztek a gyerekeknek, hogy orvosi felügyelet mellett kiderüljön, ki hol tart és mennyire hatásos a kezelés. A gyerekek életükben először ettek itt mogyoró tartalmú édességet, rágcsálnivalót. A 24.hu stábja is ott volt a különleges rendezvényen, ahol a sikert és a fejlődést mogyorószemekben mérték.