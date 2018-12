Bizalmatlansági szavazást kezdeményeztek Theresa May ellen

Bizalmatlansági szavazást kezdeményeztek Theresa May ellen

A BBC cikke szerint a konzervatívok döntése mögött az eredménytelen Brexit-tárgyalások állnak. A frakció illetékes bizottságának elnöke, Sir Graham Brady szerda reggel jelentette be, hogy összegyűlt a bizalmi szavazás kiírásához szükséges számú képviselői beadvány.

A Konzervatív Párt szabályzata szerint a miniszterelnök elleni bizalmi szavazáshoz az szükséges, hogy a tory frakció legalább 15 százaléka – a jelenlegi létszám alapján 48 képviselő – csatlakozzon a kezdeményezéshez. A bizalmatlansági indítványt a frakció egyszerű többségének, jelenleg 158 tory képviselőnek támogatnia kellene ahhoz, hogy Theresa May távozzon a párt éléről és így a kormányfői tisztségből is. Ebben az esetben May az utódválasztási versenyben nem indulhatna.

Ha viszont megnyeri a szavazást, egy évig nem indítható ellene újabb bizalmatlansági kezdeményezés a Konzervatív Párton belül.

A tory alsóházi frakció csoportosulásának tagjai a BBC-nek kedd éjjel úgy nyilatkoztak: egyre biztosabbak abban, hogy összegyűlt a bizalmatlansági indítványhoz szükséges számú képviselői beadvány.

Theresa May jelenleg Brüsszelben tartózkodik, a BBC televíziónak nyilatkozva kedd délután azt mondta: nem tud arról, hogy meglenne az előírt számú képviselői indítvány a bizalmatlansági szavazáshoz.

Theresa May 2016-ban, röviddel a Brexit-népszavazás után lett miniszterelnök.

Cikkünket frissítjük.