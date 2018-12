Elmarad Theresa May és Jeremy Corbyn Brexit-vitája, mert összevesztek azon, hogy melyik tévében legyen

Elmarad Theresa May konzervatív párti brit miniszterelnök és a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn vasárnap estére tervezett televíziós vitája a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodásról.

A vitát az ITV kereskedelmi tévécsatorna közvetítette volna, de a cég csütörtök este bejelentette, hogy eláll a műsortól, mivel a két vezető politikus nem tudott megegyezni a vita formájáról, sőt arról sem, hogy a programot melyik televíziós társaság sugározza.

A vitára Theresa May hívta ki Corbynt, aki el is fogadta a kihívást. A kormányfő a BBC közszolgálati televíziót részesítette volna előnyben, a BBC viszont nem négyszemközti vitát akart, hanem több politikust is meghívott volna.

Az ITV ugyanakkor négyszemközti vitát ajánlott fel, és a Munkáspárt ezzel a javaslattal élt volna szívesebben.

A tévévita két nappal a Brexit-megállapodásról jövő keddre kitűzött alsóházi szavazás előtt lett volna. A jelenlegi erőviszonyok alapján egyelőre valószínűtlennek tűnik az egyezmény elfogadása.

Kiemelt kép: Tolga AKMEN / AFP