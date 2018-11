Tüntetők és rendőrök csaptak össze Brüsszelben

Vízágyúkat és könnygázt vetett be a belga rendőrség pénteken Brüsszel belvárosában a belga kormány gépjárműveket érintő adópolitikája miatt szerveződött, sárgamellényes tüntetők feloszlatására, akik közül több mint hatvan embert őrizetbe vettek.

A közösségi média felületén meghirdetett spontán megmozdulás néhány száz résztvevője közé arcukat kendővel eltakaró, kapucnit viselő emberek vegyültek, akik nekirontottak a rendőröknek, két rendőrautót megrongáltak, majd felgyújtottak.

Fuel tax protests have now spread to Brussels. pic.twitter.com/ELbk9omXXr

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 2018. november 30.