Eltűntek az alapítványuk adományozói, ahogy a család eltűnt a politikából

A 2016-os elnökválasztás alatt Donald Trump egyik kedvenc témája volt a Clinton-házaspár alapítványa. A republikánus elnökjelölt előszeretettel támadta demokrata ellenfelét, Hillary Clintont azzal, hogy az adományozók kormányzati hozzáférést vásárolnak az alapítványnak adott pénzzel.

A konzervatív körökben elterjedt nézet szerint a Clinton Alapítvány adományozóit nem az önzetlen segítségnyújtás vezérli, és nem másokon akarnak segíteni, hanem csak belépőt akartak venni a Barack Obama elnöksége alatt külügyminiszterként dolgozó Clinton irodájába, és az adományokkal szívességeket vásároltak saját maguknak.

Ahogy az Clintonékkal kapcsolatban több évtized alatt megszokottá vált, az egész ügy nagyon gyanús volt, de konkrét törvényszegésre senkinek sem volt bizonyítéka. Hogy ez azért volt, mert tényleg nem követtek el semmit, vagy azért, mert ügyesen csinálták, azt mindenki másként látja.

Clinton támogatói szerint csak politikai ellenfelei és utálói próbálják besározni a demokrata nagyágyút, aki ellen vizsgálatok sorát indították, rendre eredménytelenül. A Clinton-ellenesek viszont a „nem zörög a haraszt” elvéhez ragaszkodnak, és megingathatatlanul hisznek benne, hogy a látszat nem csal.

Az utóbbiak most újabb zörgő harasztra mutogathatnak. Egy újabb gyanús jelre, ami arra utal, a Clinton alapítványon keresztül politikai befolyást vásároltak maguknak a donorok.

Az alapítvány múlthéten nyilvánosságra hozott pénzügyi beszámolója szerint ugyanis a szervezet 2017-ben mindössze 26,5 millió dollárnyi adományt kapott. Ez majdnem 58 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban, amikor majdnem 63 millió dollárt kaptak. És szinte semmi a 2015-ös adatokhoz képes, amikor még több mint százmillió dollárnyi adomány érkezett az alapítványhoz.

Az amerikai konzervatív lapok azonnal le is csaptak erre az információra, hiszen az egész pont olyan képet fest, mintha a nagypénzű adományozók azért tűntek volna el az alapítványtól, mert Hillary Clinton elvesztette az elnökválasztást, és már nincsen olyan pozícióban, hogy segítséget tudjon nyújtani nekik.

És persze Donald Trump sem hagyta ki a lehetőséget, hogy odacsapjon egykori elnökválasztási ellenfelének. Miután végignézte a Fox News reggeli műsorát, Twitter-oldalán vasárnap kijelentette, ez jól mutatja, hogy Clintonék illegálisan befolyással üzérkedtek, és az alapítványon keresztül pénzzé tették politikai hatóerejüket.

Clinton Foundation donations drop 42% – which shows that they illegally played the power game. They monetized their political influence through the Foundation. “During her tenure the State Department was put in the service of the Clinton Foundation.” Andrew McCarthy

