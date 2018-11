Szívszorító nézni az édesapát, aki a kaliforniai lövöldözésben veszítette el fiát

Két nappal ezelőtt nyitott tüzet a kaliforniai Thousand Oaks város bárjában egy férfi. A lövöldözésnek 12 halálos áldozata van, a halottak között van a támadó is.

Jason Coffman elsőszülött fiát is halálos lövés érte. Az apa kiállt a nyilvánosság elé, hogy elmondja, mennyire elviselhetetlen fájdalmat kell átélnie annak a szülőnek, aki elveszíti gyerekét. Az édesapának rendszeresen elcsuklik a hangja, egy ponton kiszakad belőle hogy mennyire hiányzik a fia, és hogy szereti.

– mondja sírva Jason, akinek november végén kislánya születik, „de ő már nem ismerheti meg Codyt”.

A videó végén elmondja azt is, hogy mennyire szívszorító időszak ez neki és a családjának.

The @NRA wants us to believe losing our loved ones to gun violence is the price of freedom, but it’s actually the cost of letting gun lobbyists write our gun laws.

The Constitution is a framework for lawmaking, not a suicide pact. Text ACT to 64433. pic.twitter.com/b29WRt8ry0

— Shannon Watts (@shannonrwatts) November 9, 2018