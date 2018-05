Az orosz hatóságok szabadon engedték Navalnijt

Putyin legnagyobb ellenfelét szombaton vették őrizetbe, mert nem engedélyezett tüntetést szervezett Putyin elnöki beiktatása előtt. 30 napra így is lecsukhatják.

Szombaton megírtuk, hogy Alekszej Navalnij tüntetést szervezett Moszkva belvárosában, mint ahogy több nagy orosz városban is, két nappal Vlagyimir Putyin elnöki beiktatása előtt, ám a hatóságok által nem engedélyezett demonstrációkat a rendőrség szétverte, és összesen 1600 tüntetőt vett őrizetbe országszerte, köztük az ellenzéki politikust is.

Navalnijt most szabadlábra helyezték, de pénteken bíróság elé áll, és ott akár 30 napos elzárást is kaphat. „Úgy látszik, parancsba adták, hogy a beiktatás előtt senkit se börtönözzenek be” – kommentálta szabadon engedését Navalnij, aki tavaly már két hónapot töltött börtönben, ugyancsak engedély nélküli tüntetések szervezése miatt, írja a Guardian.

Moszkvában egyébként 700 tüntetőt vettek őrizetbe, és emberi jogi szervezetek most azt vizsgálják, hogyan lehetséges, hogy a tüntetés szétverésében kozákoknak nevezett szabadcsapatok is segédkeztek, és természetesen használták hagyományos fegyverüket, a kancsukának nevezett korbácsot is. Most egy képviselő, Maxim Sevcsenko a Kreml emberi jogi bizottságának összehívását sürgeti azért, hogy kivizsgálják, miért engedte a rendőrség a kozákok részvételét az akcióban. Ez egyébként nem először fordul elő Putyin uralma alatt, magát Navalnijt is támadták már meg kozákok korábban, mint ahogy a Pussy Riot együttes tagjait is 2014-ben Szocsiban, a téli olimpia előtt. Hat hét múlva egyébként labdarúgó világbajnokságot rendeznek Oroszországban.

