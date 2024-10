Karácsony Strasbourgban ünnepel

Karácsony Gergely az európai főpolgármesterek strasbourgi csúcstalálkozóján tölti a nemzeti ünnep egy részét.

A főpolgármester videóüzenetében elmondta, hogy „a hatalom, amelynek mindig előrébb való az érdek, mint az érték, amely összekeveri az agresszort az áldozattal, 1956 történelmi tapasztalatából is képes azt vetíteni a mára, hogy az agresszor előtt meghunyászkodni kellene a magyarnak”.

Ne hagyjuk meghazudtolni azt, ami a legigazibb, meggyalázni azokat, akik példát mutattak halált megvető emberségből! Ellenállni 68 év múltán most ennek muszáj

– üzente Karácsony, utalva Orbán Balázs 56-ról tett kijelentésére, amelyet elfogadhatatlannak tart. Ugyanakkor Karácsony szerint az igazán megbocsájthatatlan az a nihilista politika, amit „kikotyogtak”. A főpolgármester szerint ez az ország, benne Budapesttel, nem ilyen: 1956-ban önmaga fölé nőtt a szabadságért vívott harcban.

Összeköt bennünket a haza és a szabadság szeretete, melyeket nem lehet egymás ellenében szeretni, mert azzal felszámolnánk mindkettőt

– mondta, majd Bibót idézett, aki szerint 56 az emberi méltóság forradalma volt.

1956, ahogy Faludy írta, csillag. A nemzet legszebb arca, amit csak akkor láthatunk meg, ha felemeljük a fejünket. Magas erkölcsi mérce, és ha egyesek orra is buknak benne, remélem, nekünk, ebben a városban, nem túl magas

– mondta Karácsony, hozzátéve, hogy „az emberi méltósághoz való ragaszkodás most is a mi forradalmunk, a mi ellenállásunk”. A főpolgármester arról is beszélt, hogy számára hogy a lyukas zászló az összetartozás szimbóluma, amely csak akkor jöhet létre, ha „senki, semmilyen ideológia nevében, senkinek nem akarja megmondani, hogy hogyan kell szeretni a hazát, hogyan kell szeretni a várost”.

Végezetül bejelentette, hogy idén és mostantól minden október 23-án a lyukas zászló leng a budapesti Városházán.